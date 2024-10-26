Досліди над тваринами, ампули і пробірки з кров'ю: який вигляд має моторошна покинута лабораторія в Києві (фото)

Здається, що звідси всі бігли поспіхом

Занедбана лабораторія в Києві — це моторошне місце не для людей зі слабкими нервами. Тут донині можна виявити колби зі слідами реагентів, шприци, ампули, документи, медичне обладнання та навіть скелети інфікованих тварин, яких просто кинули помирати в замкнених клітках.

Існує думка, що тут проводили нелегальні експерименти над людьми, намагаючись знайти вакцину проти раку та СНІДу. Однак в один момент лабораторію раптово покинули всі співробітники.

"Телеграф" розповідає подробиці про це моторошне місце і відкриває завісу таємниці над цією таємничою лабораторією з минулого.

Що відомо про лаботаторію

Біохімічна покинута лабораторія, яка була філією інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського, знаходиться в Протасовому Яру і має погану славу навіть серед підготовлених сталкерів.

Немає відкритої інформації, чому клініку покинули. Вона успішно працювала до 1988 року, проте потім різко припинила своє існування.

За офіційними даними, лікувальний заклад персонал залишив після пожежі. Хоча підтверджень цьому немає.

За однією з версій, за часів СРСР тут проводили засекречені нелегальні експерименти над людьми, намагаючись знайти вакцину проти хвороб типу раку та СНІДу.

Однак одного разу щось пішло не за планом і лабораторію всім довелося спішно покинути…

За іншими припущеннями, тут проводили досліди над тваринами та намагалися знайти засіб від невиліковних захворювань.

Щоб перевірити працездатність ліків, працівники лабораторії заражали тварин штамами вірусів і через деякий час вводили їм черговий тип вакцини, сподіваючись, що він допоможе їм вижити.

Варто зазначити, що в кабінетах справді панує дивна атмосфера і реально складається враження, що з лабораторії в одну мить втекли всі співробітники.

Цікаво, що тут кинули не лише медичне обладнання та реагенти, а й звіти про дослідження та навіть інфікованих звірів у замкнених клітинах, де вони й померли.

На поржавілих клітках знаходили моторошні бирки з інформацією про вид тварини та час зараження її вірусною або інфекційною хворобою.

За словами сталкерів, раніше тут було навіть виявлено людський череп, а в покинутій у поспіху документації вказувалося, що співробітники лабораторії займалася вивченням смертельних інфекційних захворювань.

У підвалі досі знаходяться металеві, герметично зачинені двері, а сусідні дерев’яні двері були забиті і на них повісили амбарні замки.

Чому лабораторію закинули

За однією з версій, у 90-х роках цю таємну лабораторію закинули через витік небезпечного вірусу. Співробітникам довелося буквально тікати зі своїх кабінетів та кидати все — особисті речі, обладнання, препарати, інструменти, звіти про результати досліджень та багато іншого.

За іншою ж версією, через розпад СРСР фінансування лабораторії припинилося і її просто закрили.

За офіційними даними, лікувальний заклад всі залишили після пожежі. Хоча підтверджень цьому немає. Проте варто зазначити, що лабораторія справді кілька разів горіла.

Любителі таємних змов впевнені в тому, що таким чином керівництво хотіло позбутися доказів — усе мало згоріти.

Де знаходиться занедбана лабораторія

Місце: місто Київ, Протасів Яр, 23-а.

Станом на 2018 рік будівля колишньої лабораторії повністю відремонтована і там тепер знаходиться медичний заклад.

Нагадаємо, у Києві є унікальна будова — Дім невтішної вдови, який був збудований у 1907-1908 роках у стилі раннього модерну. Будинок має одну унікальну особливість — фасад будівлі прикрашений маскароном у вигляді голови жінки, яка "плаче" під час дощу.

Місцеві жителі запевняють, що якщо підійти до особняка впритул і постояти біля нього в тиші кілька хвилин, можна почути містичний шепіт.

Вірити у привиди, які, нібито, мешкають в особняку чи ні, — це справа кожного з нас. Проте всі мешканці та гості Києва визнають, що цей монументальний будинок однозначно є справжньою візитівкою столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де в Києві знаходиться атмосферний покинутий готель із позаминулого століття і як виглядає цей готель-примара. На жаль, будівля її давно спорожніла і не приймає постояльців, проте це місце продовжує розбурхувати уяву сучасників і привертати увагу поціновувачів колоритних будівель з минулого.