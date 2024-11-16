Здесь бывали единицы: где находятся три самых необычных улицы в Киеве

Интересные факты, о которых многие даже не слышали

В Киеве есть много удивительных мест с невероятной историей. Однако мало кто знает о том, какие улицы в столице являются настоящими рекордсменками, которые выделяются на фоне остальных локаций.

Ежедневно здесь проходят сотни людей, но только единицы задумывается о том, в чем неповторимость именно этого отрезка на планете. "Телеграф" рассказывает о малоизвестных улицах Киева с приставкой "самая", про уникальность которых вы даже не догадывались.

Самая узкая улица Киева

Георгиевский переулок, расположенный в Шевченковском районе Киева, между улицами Рейтарская и Стрелецкая — это самая узкая в Киеве улица. Даже с виду этот переулок смотрится довольно тесно.

Ширина проезжей части здесь составляет всего 5,4 метра.

Находится Георгиевский переулок неподалеку от станции столичной подземки "Золотые ворота". Его название происходит от Георгиевской церкви, которая стояла вблизи пересечения современных улиц Владимирской и Рейтарской. Она была разрушена в 1935 году.

Сегодня здесь можно отыскать ворота Заборовского — памятник архитектуры и истории Украины национального значения 18 века. Это парадный въезд в резиденцию киевских митрополитов на территории Софийского собора в Киеве и один из самых ярких образцов украинского барокко.

Интересно, что в доме, ранее стоявшем на Георгиевском переулке, 11, летом 1859 года жил Тарас Шевченко. В декабре 1917 года в левой части этого дома поселился украинский художник и график Георгий Нарбут, где и прожил до смерти.

В этом доме жил также историк, архивист и музейный деятель Вадим Модзалевский.

Георгиевский переулок в Киеве

Самая старая улица столицы

Владимирская улица находится также в Шевченковском районе Киева, проходит с северо-востока на юго-запад, от Андреевского спуска и Десятинной улицы до Короленковской улицы. Она пролегает по историческим местностямстолицы.

Улица Владимирская, упирающаяся в Софиевскую площадь — это самая древняя улица Киева, которая существовала уже в X-XI веках. К слову, примерно в это же время современная Владимирская считалась основной улицей города.

Протяжённость Владимирской улицы составляет практически 3 километра. Именно она претендует на статус старейшей постоянно населённой улицы мира и старейшей сохранившейся улицы в Европе.

Самая короткая улица Киева

Официально самой короткой улицей Киева считается Инженерный переулок на Печерске. Он расположен недалеко от станции метро "Арсенальная" и пролегает от улиці Князей Острожских до улицы Ивана Мазепы. Его длина составляет 83 метра.

Улица появилась на рубеже XIX и XX столетий. Тогда активно строили дома для инженерно-технического персонала завода "Арсенал". В новом двухэтажном доме по улице Никольской, 2/1 (ныне – Ивана Мазепы) разместилось инженерное ведомство. Именно поэтому переулок и получил свое название — Инженерный.

Напомним, в Киеве есть уникальное строение — Дом плачущей вдовы, который был построен в 1907-1908 годах в стиле раннего модерна. Дом имеет одну уникальную особенность — фасад здания украшен маскароном в виде головы женщины, которая "плачет" во время дождя.

Местные жители уверяют, что если подойти к особняку вплотную и постоять возле него в тишине несколько минут, то можно услышать мистический шепот.

Верить в привидения, которые, якобы, обитают в особняке или нет — это дело каждого из нас. Однако все жители и гости Киева признают, что этот монументальный дом однозначно является настоящей визитной карточкой столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находится атмосферная заброшенная гостиница из позапрошлого века и как выглядит этот отель-призрак. К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников и притягивать внимание ценителей колоритных строений из прошлого.