У київській школі планують урочисто "святкувати" 1000 днів війни: батьки обурені

Плани адміністрації школи викликали шквал емоцій серед батьків

У вівторок, 19 листопада, спливає рівно 1000 днів з того часу, як росіяни 24 лютого 2022 року почали кровопролитну війну проти України. Зазвичай такі дати вшановують хвилиною мовчання, проте у київській школі планують провести урочистості.

Плани адміністрації школи викликали шквал емоцій та гострі дискусії серед батьків. На проблему звернула увагу мешканка Києва з ніком Татуся Бо.

Жінка різко розкритикувала ініціативу шкільної адміністрації. Урочистості до 1000 днів незламності плануються у формі офіційної шкільної лінійки з вимогою одягнути святковий одяг.

"Шановні батьки, завтра в школі заплановані урочистості до 1000 днів незламності. Форма одягу — урочиста…", — цитує Татуся Бо оголошення адміністрації школи.

Головне питання, яке турбує батьків: як правильно говорити про війну з дітьми, які щодня живуть у її реаліях. Діти, чиї батьки воюють з 2014 року, діти, які втратили рідних на фронті, мають зовсім інше сприйняття війни.

Шкільна щоденність нині, за словами жінки — це постійні тривоги, переміщення до укриттів, очікування звісток з фронту. Вчителі, за словами активістки, перебувають на межі виснаження. Формальні урочистості з пафосними промовами видаються абсолютно недоречними.

Жінка наголошує: патріотичне виховання не може зводитися до показової лінійки чи фотографування дітей у вишиванках. Часи формальних шкільних заходів минули, вважає вона.

"І знайте, завтра я пробіжусь по сторінках київських шкіл, вловлю усі "урочистості" і "святкування" цієї тисячоденки і потім виставлю усі скріни. Щоб було видно тих керманичів, у кого замість мозку — полова, замість памʼяті — туман, а замість душі — гі@но", — підсумувала авторка допису.

Ось кілька коментарів під дописом:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у приватній школі в Києві дітям під час війни задали твір про смерть за країну. Про скандал у стінах навчального закладу розповіла вчитель та блогер Марія Воротило.