"Довбаний совок" чи все ОК? У Києві скандал із "Захистом України" в школах, Міносвіти та КМДА показують один на одного

Бюджетні гроші на патріотичні уроки виділили, програму "Захист України" запустили, але з нею стався якийсь збій — соцмережі забурлили

У Києві спалахнув освітній скандал довкола патріотичних уроків у школах в рамках програми Міністерства освіти і науки "Захист України". Як виявилося, деяких дітей з батьками методика викладання у школах столиці неприємно вразила. У Міносвіти та у Київської міської державної адміністрації (КМДА) — свої аргументи та пояснення.

"Телеграф" з'ясовував подробиці ситуації, хто саме винен у збої даної освітньої програми та які лунають пропозиції.

У чому суть нового "зашквару" в столичних школах

Напередодні відома журналістка Марічка Падалко поскаржилась, що в столиці кількість обраних шкіл, де зараз викладають цей предмет, невелика (в її районі таких шкіл — три). А міністерська програма, на яку були надії, у неї особисто зараз викликає певне розчарування.

— Два уроки поспіль діти записували під диктування вчителя "інструкцію", як розбирати автомат навіть без жодного зображення автомата. Я вже не кажу про його муляж. Звісно, половину назв деталей зброї вони навіть не розуміли.

Потім два уроки марширували у спортзалі. "Струнко", "Рівняйсь". Такий вигляд має "реформований" урок "Захист України", від якого в мене були великі очікування — і як в мами, і як в журналістки.

Ідея була в тому, щоб наповнити цей важливий предмет і новим сенсом, і сучасними навичками. Тепер "Захисту України" присвячений не один урок на тиждень, а цілий навчальний день раз на місяць. Діти навчаються не у своїй школі, а в обраній. Її мали б укомплектувати обладнанням для тренувань і набрати нових вчителів, наприклад, з-поміж ветеранів. Принаймні, так це подавалося.

Наприклад, в нашому Шевченківському районі Києва таких шкіл, які тепер викладають "Захист Україні", три. І мої діти, які навчаються в 155-й школі, сьогодні були вперше в 57-й, де колись вчилась я сама…

Натомість донька повернулася розчарованою. Єгор Соболєв (колишній чоловік Падалки, боєць ЗСУ, екснардеп — Авт.), який дізнався від нас про таке викладання "Захисту Україні", взагалі розлютився. Сказав, що хай орки так вчать своїх дітей. І це довбаний совок, проти якого українці воюють, — обурилась медійниця у своєму дописі в Facebook.

Також вона публічно запитала Міносвіти про цей колапс з реформою: "У мене питання до Міністерства освіти і науки України — чия відповідальність за рівень викладання настільки важливого уроку? Обраної школи? Як це можна виправити?".

Як відреагували урядові освітяни

У відповідь на це питання Падалки Міносвіти також публічно (у коментарі до згаданого допису журналістки) прокоментувало ситуацію довкола "Захисту України".

— На жаль, Департамент освіти і науки Києва (знаходиться в підпорядкуванні КМДА — Авт.) досі не долучився до педагогічного експерименту і не має підстав до викладання за новою програмою, про цю проблему неодноразово комунікували.

Комісія з питань освіти одноголосно дала доручення департаменту доєднатися до інноваційного освітнього проєкту, і ми очікуємо рішення. Та ми маємо приклади інших громад, де діти із захватом виходять з осередків, де викладають за новою програмою і незабаром поділимось успішними кейсами, — виправдалися в міністерстві, спровокувавши новий виток дискусії на тему того, хто винен і що з цим робити.

Єгор Соболєв також долучився до дискусії, заявивши наступне: "Є ж багато поранених хлопців, які не можуть далі служити. Варто запрошувати саме їх викладачами на ці уроки".

Що кажуть у Кличка

Водночас, як пояснили у коментарі "Телеграфу" в Департаменті освіти і науки КМДА, Міносвіти за невідомих обставин не запрошувало Київ до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо цього предмета.

— Разом із тим для реалізації програми "Захист України" у столиці виділили та розподілили між районами субвенцію 143,1 млн грн, з яких 41,2 млн грн — з міського бюджету, що є максимальною сумою серед усіх регіонів країни.

Додатково столиця при підготовці до нового 2024/2025 навчального року виділила 23,7 млн грн на оснащення кабінетів "Захист України" сучасним обладнанням, — розказали в освітньому департаменті міськдержадміністрації.

У КМДА також заявляють, що адаптація чинної програми з даного предмета до викликів воєнного часу почалася в Києві ще торік. Так, наприкінці 2023-го робоча група, до складу якої увійшли фахівці Збройних Сил України, вчителі, методисти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, розробили Методичні рекомендації щодо викладання з 2024 року "Захисту України" в закладах загальної середньої освіти Києва в умовах воєнного стану.

— Зокрема, цими рекомендаціями розширили та поглибили зміст тематичних планів відповідно до навчального навантаження 2 год/тиждень. Актуалізували зміст програми та посилили її практичну складову, оновили окремі теми відповідно до реалій воєнного сьогодення. Розробили орієнтовний перелік обладнання для кабінетів предмета та кабінету для занять із домедичної допомоги, а також опрацювали теоретичну та практичну складову програми підвищення кваліфікації вчителів "Захисту України".

Тож Департамент заявляє, що інформація, яка розповсюджується в соціальних мережах про нібито саботування військової підготовки молоді в Києві (з боку міської влади — Авт.), не відповідає дійсності та є маніпулятивною, — підсумовують в КМДА.

Як повідомлялось, з 2027 року в Україні в рамках шкільної реформи за ініціативою Міносвіти планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Учні в школах будуть вчитися не 11 років, а 12, тобто довше, ніж раніше.

"Телеграф" також писав, що майбутня реформа фінансування вищої освіти, запущена за міністра освіти Оксена Лісового, нібито націлена на те, щоб реально реагувати на вимоги ринку праці,