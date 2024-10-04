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"Довбаний совок" чи все ОК? У Києві скандал із "Захистом України" в школах, Міносвіти та КМДА показують один на одного

Автор
Дмитро Дубенський
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 04 жовтня 2024, 16:56
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

Бюджетні гроші на патріотичні уроки виділили, програму "Захист України" запустили, але з нею стався якийсь збій — соцмережі забурлили

У Києві спалахнув освітній скандал довкола патріотичних уроків у школах в рамках програми Міністерства освіти і науки "Захист України". Як виявилося, деяких дітей з батьками методика викладання у школах столиці неприємно вразила. У Міносвіти та у Київської міської державної адміністрації (КМДА) — свої аргументи та пояснення.

"Телеграф" з'ясовував подробиці ситуації, хто саме винен у збої даної освітньої програми та які лунають пропозиції.

У чому суть нового "зашквару" в столичних школах

Напередодні відома журналістка Марічка Падалко поскаржилась, що в столиці кількість обраних шкіл, де зараз викладають цей предмет, невелика (в її районі таких шкіл — три). А міністерська програма, на яку були надії, у неї особисто зараз викликає певне розчарування.

Два уроки поспіль діти записували під диктування вчителя "інструкцію", як розбирати автомат навіть без жодного зображення автомата. Я вже не кажу про його муляж. Звісно, половину назв деталей зброї вони навіть не розуміли.

Потім два уроки марширували у спортзалі. "Струнко", "Рівняйсь". Такий вигляд має "реформований" урок "Захист України", від якого в мене були великі очікування — і як в мами, і як в журналістки.

Ідея була в тому, щоб наповнити цей важливий предмет і новим сенсом, і сучасними навичками. Тепер "Захисту України" присвячений не один урок на тиждень, а цілий навчальний день раз на місяць. Діти навчаються не у своїй школі, а в обраній. Її мали б укомплектувати обладнанням для тренувань і набрати нових вчителів, наприклад, з-поміж ветеранів. Принаймні, так це подавалося.

Наприклад, в нашому Шевченківському районі Києва таких шкіл, які тепер викладають "Захист Україні", три. І мої діти, які навчаються в 155-й школі, сьогодні були вперше в 57-й, де колись вчилась я сама…

Натомість донька повернулася розчарованою. Єгор Соболєв (колишній чоловік Падалки, боєць ЗСУ, екснардеп — Авт.), який дізнався від нас про таке викладання "Захисту Україні", взагалі розлютився. Сказав, що хай орки так вчать своїх дітей. І це довбаний совок, проти якого українці воюють, — обурилась медійниця у своєму дописі в Facebook.

Також вона публічно запитала Міносвіти про цей колапс з реформою: "У мене питання до Міністерства освіти і науки України — чия відповідальність за рівень викладання настільки важливого уроку? Обраної школи? Як це можна виправити?".

Як відреагували урядові освітяни

У відповідь на це питання Падалки Міносвіти також публічно (у коментарі до згаданого допису журналістки) прокоментувало ситуацію довкола "Захисту України".

На жаль, Департамент освіти і науки Києва (знаходиться в підпорядкуванні КМДА — Авт.) досі не долучився до педагогічного експерименту і не має підстав до викладання за новою програмою, про цю проблему неодноразово комунікували.

Комісія з питань освіти одноголосно дала доручення департаменту доєднатися до інноваційного освітнього проєкту, і ми очікуємо рішення. Та ми маємо приклади інших громад, де діти із захватом виходять з осередків, де викладають за новою програмою і незабаром поділимось успішними кейсами, — виправдалися в міністерстві, спровокувавши новий виток дискусії на тему того, хто винен і що з цим робити.

Єгор Соболєв також долучився до дискусії, заявивши наступне: "Є ж багато поранених хлопців, які не можуть далі служити. Варто запрошувати саме їх викладачами на ці уроки".

Що кажуть у Кличка

Водночас, як пояснили у коментарі "Телеграфу" в Департаменті освіти і науки КМДА, Міносвіти за невідомих обставин не запрошувало Київ до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо цього предмета.

Разом із тим для реалізації програми "Захист України" у столиці виділили та розподілили між районами субвенцію 143,1 млн грн, з яких 41,2 млн грн — з міського бюджету, що є максимальною сумою серед усіх регіонів країни.

Додатково столиця при підготовці до нового 2024/2025 навчального року виділила 23,7 млн грн на оснащення кабінетів "Захист України" сучасним обладнанням, — розказали в освітньому департаменті міськдержадміністрації.

У КМДА також заявляють, що адаптація чинної програми з даного предмета до викликів воєнного часу почалася в Києві ще торік. Так, наприкінці 2023-го робоча група, до складу якої увійшли фахівці Збройних Сил України, вчителі, методисти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, розробили Методичні рекомендації щодо викладання з 2024 року "Захисту України" в закладах загальної середньої освіти Києва в умовах воєнного стану.

Зокрема, цими рекомендаціями розширили та поглибили зміст тематичних планів відповідно до навчального навантаження 2 год/тиждень. Актуалізували зміст програми та посилили її практичну складову, оновили окремі теми відповідно до реалій воєнного сьогодення. Розробили орієнтовний перелік обладнання для кабінетів предмета та кабінету для занять із домедичної допомоги, а також опрацювали теоретичну та практичну складову програми підвищення кваліфікації вчителів "Захисту України".

Тож Департамент заявляє, що інформація, яка розповсюджується в соціальних мережах про нібито саботування військової підготовки молоді в Києві (з боку міської влади — Авт.), не відповідає дійсності та є маніпулятивною, — підсумовують в КМДА.

Як повідомлялось, з 2027 року в Україні в рамках шкільної реформи за ініціативою Міносвіти планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Учні в школах будуть вчитися не 11 років, а 12, тобто довше, ніж раніше.

"Телеграф" також писав, що майбутня реформа фінансування вищої освіти, запущена за міністра освіти Оксена Лісового, нібито націлена на те, щоб реально реагувати на вимоги ринку праці,

Теги:
#Київ #Школа #Захист України #Марічка Падалко