В киевской школе планируют торжественно "праздновать" 1000 дней войны: родители возмущены

Планы администрации школы вызвали бурю эмоций среди родителей

Во вторник, 19 ноября, истекает ровно 1000 дней с тех пор, как россияне 24 февраля 2022 года начали кровопролитную войну против Украины. Обычно такие даты чествуют минутой молчания, однако в киевской школе планируют провести торжества.

Планы администрации школы вызвали бурю эмоций и острые дискуссии среди родителей. На проблему обратила внимание жительница Киева с ником Татуся Бо.

Женщина подвергла резкой критике инициативу школьной администрации. Торжества до 1000 дней несокрушимости планируются в форме официальной школьной линейки с требованием надеть праздничную одежду.

"Уважаемые родители, завтра в школе запланированы торжества до 1000 дней несокрушимости. Форма одежды — торжественная...", — цитирует Татуся Бо объявления администрации школы.

Главный вопрос, который беспокоит родителей: как правильно говорить о войне с детьми, ежедневно живущими в ее реалиях. Дети, чьи родители воюют с 2014 года, дети, потерявшие родных на фронте, имеют совсем другое восприятие войны.

Школьная повседневность сейчас, по словам женщины, — это постоянные тревоги, перемещение к укрытиям, ожидание известий с фронта. Учителя, по словам активистки, находятся на грани истощения. Формальные торжества с пафосными речами кажутся совершенно неуместными.

Женщина отмечает, что патриотическое воспитание не может сводиться к показательной линейке или фотографированию детей в вышиванках. Времена формальных школьных мероприятий прошли, считает она.

"И знайте, завтра я пробегусь по страницам киевских школ, уловлю все "торжества" и "празднование" этой тысячеденки и потом выставлю все скрины. Чтобы было видно тех вождей, у кого вместо мозга — мякина, вместо памяти — туман, а вместо души — ги@но", — подытожила автор сообщения.

Вот несколько комментариев под постом:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в частной школе в Киеве детям во время войны задали произведение о смерти за страну. О скандале в стенах учебного заведения рассказала учитель и блогер Мария Воротило.