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Києву прогнозують температурні гойдалки та опади. Синоптики попереджають про ожеледицю

Автор
Марина Бондаренко
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Водіям та пішоходам потрібно бути більш уважними
Водіям та пішоходам потрібно бути більш уважними. Фото УНІАН

Найближчими днями у місті триматиметься хмарність, місцями йтимуть дрібні опади, а також зафіксуються заморозки

Небо над столицею досі у полоні хмар, а температура місцями вночі падає до -3 градусів. До кінця робочого тижня очікується невелике послаблення морозів, однак у місто завітають опади.

Згідно з даними сайту Meteofor, найхолодніші ночі відбулись у середу та ще прогнозуються у четвер. У п'ятницю температура наблизиться до -1…0 градусів.

Протягом всієї середи, 4 грудня, погода у Києві буде хмарною, але сухою. Денна температура опуститься до -2 градусів, а вночі вона зафіксувалась біля -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2-3 м/с.

Наступний день, 5 грудня, принесе сильну хмарність. Температура повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -3 градусів. Пориви вітру у четвер не перевищать легких 2-3 м/с.

П'ятниця, 6 грудня, також очікується хмарною. Вдень має розпочатись дрібний сніг з дощем, який протримається до пізнього вечора включно. Показники на термометрах у денний час знизяться до 0, а в нічний — до -1 градусу. Найбільша сила вітру прогнозується ввечері — помірні 6 м/с.

Варто наголосити, що у п'ятницю є ймовірність ожеледиці, адже йтимуть опади й одночасно триматиметься невеликий "мінус".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному регіоні України очікуються досить сильні морози. Синоптики прогнозують до -10 градусів.

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