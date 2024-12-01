Сонця ще скоро не побачимо: якою буде погода у Києві наступного тижня
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Стовпчики термометрів ніби приклеїлись до однієї позначки
В Україну прийшла метеорологічна зима. Київ очікує холодна та похмура погода на початку тижня. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від -2°C до +2°C.
У понеділок, 2 грудня, прогнозується хмарна погода з незначними проясненнями. Вночі температура становитиме від 0°C до -2°C, вдень підніметься до +2°C. Опадів не очікується, проте можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбуці.
Вітер буде південно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Водіям та пішоходам варто бути обережними через слизькі дороги.
У вівторок, 3 грудня, погодні умови майже не зміняться. Передбачається суцільна хмарність та температура від 0°C до -2°C. Синоптики також не прогнозують істотних опадів.
Середа, 4 грудня, також обіцяє бути холодною та похмурою. Температура залишиться в межах 0°C. До кінця тижня сонце взагалі не з’явиться з-за хмар, як прогнозують синоптики. Температура суттєво не зміниться протягом всього тижня.
Також раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні в понеділок, 2 грудня. Поки що морозів не буде, але загалом погода погіршиться.