Сонця ще скоро не побачимо: якою буде погода у Києві наступного тижня

Стовпчики термометрів ніби приклеїлись до однієї позначки

В Україну прийшла метеорологічна зима. Київ очікує холодна та похмура погода на початку тижня. Температура повітря коливатиметься в діапазоні від -2°C до +2°C.

У понеділок, 2 грудня, прогнозується хмарна погода з незначними проясненнями. Вночі температура становитиме від 0°C до -2°C, вдень підніметься до +2°C. Опадів не очікується, проте можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вітер буде південно-східного напрямку, помірний, зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Водіям та пішоходам варто бути обережними через слизькі дороги.

У вівторок, 3 грудня, погодні умови майже не зміняться. Передбачається суцільна хмарність та температура від 0°C до -2°C. Синоптики також не прогнозують істотних опадів.

Середа, 4 грудня, також обіцяє бути холодною та похмурою. Температура залишиться в межах 0°C. До кінця тижня сонце взагалі не з’явиться з-за хмар, як прогнозують синоптики. Температура суттєво не зміниться протягом всього тижня.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні в понеділок, 2 грудня. Поки що морозів не буде, але загалом погода погіршиться.