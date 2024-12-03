Морозна, але бездощова погода охопила Київ. Яких температурних сюрпризів чекати

Упродовж вівторка-четверга у Києві передбачається сильна хмарність, але без дощів, а також заморозки

Небо над столицею у полоні хмар. Синоптики прогнозують, що дощів найближчими днями не буде, але очікується зниження температури.

Упродовж 3-5 грудня у місті майже не будуть відчутні пориви вітру, бо їх максимальна сила складе слабкі 5 м/с. Про це йдеться у прогнозі Meteofor.

З самого ранку вівторка, 3 грудня, і до пізнього вечора небо буде вкрито хмарами. Опадів не прогнозується. Денна температура зафіксується біля 0. Найбільші пориви вітру очікуються вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

Середа, 4 грудня, буде суцільно хмарною, але сухою. Повітря вдень охолоне до -1, а вночі — до -2 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 4 м/с.

Наступного дня, 5 грудня, також не передбачається прояснення. Дощів не буде. Показники на термометрах вдень опустяться до -2 градусів, а вночі буде трохи холодніше — -3 градуси. Вітер в цей день буде майже не відчутним, адже його сила не сягне більше легких 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з областей в Україні не пощастить з погодою упродовж 3 грудня. Фахівці попереджають про туман.