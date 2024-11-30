Без снігу, але з туманом. Яким областям не повезе з погодою на початку грудня

Морози не відступатимуть

Незабаром погода в Україні покращиться, адже синоптики прогнозують відсутність опадів та сильних морозів. Проте "мінуси" не відступатимуть.

Про це розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Без снігу, але з густими туманами: синоптик розповів, якою буде погода на початку грудня".

За його прогнозом, у перші дні зими температура коливатиметься від 0 до +5°C, а на півдні країни та Закарпатті повітря місцями прогріється до +10°C. Вночі ж очікується від -3 до +3°C.

"Здебільшого буде сухо, особливо в центральних, південних і східних регіонах. Лише на заході та в Карпатах часом можливий сніг, подекуди з дощем", — пояснює синоптик.

Водночас на дорогах північних і західних областей прогнозується ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, у перші дні грудня Україну очікує суха та трохи морозна погода. Вже з 1 грудня опади перестануть йти, а з наступного дня більшість областей порадує сонячна погода. При цьому швидкість руху вітру коливатиметься 3-8 м/с.

Погода 1 грудня

Погода 2 грудня

Погода 3 грудня

Проте для частини країни оголошено метеорологічне попередження.

"Упродовж доби 1 грудня у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи очікувати українцям снігу у грудні та сильних морозів.