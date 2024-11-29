Чи буде грудень сніжним? Українцям обіцяють погодні сюрпризи

Грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою

У грудні 2024 року в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною – все через циклони та температурні контрасти.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, аномальні високі температури очікуються на півночі Європи та в Арктичному регіоні. Згідно з прогнозами, середні значення тут перевищуватимуть багаторічні норми на +4… +7 °С.

У Центральній та Західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створять умови для частої зміни погодних режимів. Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску. У середньому температурний фон у цих регіонах буде на 1 – 3 °С вищим за норму.

Південна Європа: Балкани, Туреччина та Чорне море. Тут домінуватиме область високого атмосферного тиску. Це спричинить відносно стабільну погоду з температурою в межах сезонної норми, місцями нижче на 2 – 4 °С. У гірських та передгірських районах можливе формування стійкого снігового покриву, особливо наприкінці місяця.

В Україні грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах -1…-4 °С, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше: від -5 до -7 °С. Сніговий покрив очікується нестабільним — сніг часто змінюватиметься дощем. На півдні та в Криму зимові умови будуть виражені досить слабо — середня температура в цих регіонах очікується вище за 0 °С, хоча можливі короткочасні морози.

Загалом перша декада грудня буде відносно спокійною. Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2 – 6 °С вище за норму. Наприкінці місяця, після 20 – 22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачити поки що складно. Таким чином, грудень 2024 року характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України.

На карті показано орієнтовний прогноз аномалії середньомісячної температури у грудні 2024 року по території Європи, згідно з даними Світових центрів погоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли синоптики обіцяють українцям суттєве похолодання. Про це розповіли в "Укргідрометцентрі".