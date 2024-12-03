В одному регіоні України вдарять морози до -10: що кажуть синоптики

Найтепліше буде на півдні та заході країни

У середу, 4 грудня, погода в Україні буде похмурою, при цьому опадів не передбачається. У порівнянні з вівторком вдень буде на градус-два холодніше, а вночі навпаки тепліше.

Однак є регіон, де очікується сильний мороз. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У Карпатах вдарять морози до -10 градусів, а ось вдень там обіцяють близько 0. Щодо рівнинної частини України, найхолодніше буде на Сумщині – там у темний час доби метеорологи прогнозують до -4 градусів. Зниження температури до -3 очікується у Харківській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях. Вдень у цих регіонах ртутні стовпчики не зможуть подолати позначку в +1.

Найтепліше буде на Одещині – там повітря прогріється вдень до +5 градусів. Всього на один градус менше буде максимальна температура у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській областях, а також на рівнинній частині Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вночі у цих регіонах ртутні стовпчики опустяться до 0…-2 градусів.

Нагадаємо, протягом вівторка-четверга у Києві прогнозується сильна хмарність, але без дощів, а також заморозки. Протягом 3-5 грудня у місті майже не відчутно пориви вітру, тому що їх максимальна сила становитиме 5 м/с.