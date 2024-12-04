Киеву прогнозируют температурные качели и осадки. Синоптики предупреждают об гололеде

В ближайшие дни в городе будет держаться облачность, местами будут идти мелкие осадки, а также зафиксируются заморозки

Небо над столицей до сих пор в плену облаков, а температура местами ночью падает до -3 градусов. К концу рабочей недели ожидается небольшое ослабление морозов, однако в город придут осадки.

Согласно данным сайта Meteofor, самые холодные ночи прошли в среду и еще прогнозируются в четверг. В пятницу температура приблизится к -1…0 градусам.

В среду, 4 декабря, погода в Киеве будет облачной, но сухой. Днем температура опустится до -2 градусов, а ночью она зафиксировалась около -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2-3 м/с.

Следующий день, 5 декабря, принесет сильную облачность. Температура воздуха днем охладится до -1 градуса, а ночью — до -3 градусов. Порывы ветра в четверг не превысят легких 2-3 м/с.

Пятница, 6 декабря, также ожидается облачной. Днем должен начаться мелкий снег с дождем, который продержится до позднего вечера. Показатели на термометрах в дневное время снизятся до 0, а в ночное — до -1 градуса. Наибольшая сила ветра прогнозируется вечером – умеренные 6 м/с.

Следует отметить, что в пятницу есть вероятность гололеда, ведь будут идти осадки и одновременно будет держаться небольшой "минус".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одном регионе Украины ожидаются достаточно сильные морозы. Синоптики прогнозируют до -10 градусов.