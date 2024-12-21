Синоптики дали чіткий прогноз, якою буде погода у Києві на Різдво

Погодні умови не мають перешкодити сімейному дозвіллю та розвагам

Хоча 2024 рік приніс чимало прикрощів і неприємних новин, багато хто в Україні з трепетом чекає на новорічні свята з надією на те, що 2025 рік виявиться милостивішим. Тому багатьох уже цікавить, на яку погоду чекати в Україні на Різдво — серед іншого, в українській столиці.

Щоб розібратися, якою буде погода у Києві 25 грудня 2024 року, "Телеграф" проаналізував прогнози таких популярних метеорологічних служб як SINOPTIK, Meteofor та Meteo.ua.

Прогнози різних служб відрізняються в деталях, і ближче до дати можуть ще уточнюватися, проте вже можна зробити загальні висновки про те, на які погодні умови варто очікувати.

Синоптики обіцяють, що температура повітря вночі не опуститься нижче 1 градуса нижче за нуль, у той час як протягом дня варто очікувати 1-4 градуси тепла. Небо буде мінливо хмарним, іноді може і порадувати сонцем. Вітер очікується слабкий, на рівні 2-5 метрів за секунду, тоді як рівень вологості може досягти 88%, проте значних опадів не очікується.

Прогноз погоди у Києві на 25.12.2024 від сервісу "Синоптик"

Прогноз погоди у Києві на 25.12.2024 від сервісу Meteofor

Прогноз погоди у Києві на 25.12.2024 від сервісу Meteo.ua

Таким чином, можна зробити висновок, що погода сприятиме сімейним прогулянкам та відвідинам святкових заходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде в Україні на Новий рік.