Чи чекати українцям снігу на Новий рік? Синоптик дав відповідь

Для українців не перший рік це звичне явище

Напередодні Різдва в Україні тримається досить тепла погода, яка більше нагадує осінь, чим зиму. Втім, за прогнозами синоптиків, перед Новим роком очікується значне зниження температури повітря. Щодо снігу у новорічну ніч, то українці його можуть і не побачити.

Про це розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, основна частина опадів очікується у вигляді дощу, а температура буде вищою за 0 градусів, сніговий покрив, ймовірно, буде повністю відсутній, за винятком окремих районів західної частини та Карпат.

"Тому зустріч Нового року може пройти без снігу, що, втім, не є вже незвичайним у наш час" — сказав він.

Карта очікуваного розподілу снігового покриву та його висота (в см) у Європі станом на вечір 31 грудня 2024 року:

Температура знизиться

З 26 по 31 грудня розпочнеться поступове зниження температури вночі до -1…-7 морозу, вдень до -3…+3 тепла. У високогірній частині Карпат вночі очікується близько -5…-10 морозу, удень -2…-7 градусів морозу. У Криму та Одеській області "плюс" збережеться до кінця грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Буковелі напередодні Різдва.