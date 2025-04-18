Чи справді безлімітний інтернет не має обмежень: пояснення від Vodafone

Деякі речі у компанії назвали перебільшенням

Мобільний оператор Водафон є одним з найпопулярніших в Україні. Проте користувачі часто скаржаться, то на тарифні плани, або на зв'язок та якість інтернету.

Користувачі Vodafone Ukraine звернулися з питаннями щодо справжності безлімітного інтернету в тарифних планах компанії. У соціальних мережах абоненти поцікавились, чи дійсно безлімітні пакети працюють як у домашніх мережах, чи є певні обмеження, а також яка реальна швидкість інтернету при використанні таких тарифів.

"Це насправді безліміт, як в домових мережах, чи дрібним шрифтом внизу написано, що після, наприклад, 30гб швидкість автоматично знижується до 0,00000001, тобто, інет по факту зникає як такий, якщо не мати на увазі просто отримати пошту? Яка насправді швидкість", — питає користувач.

Що кажуть у компанії

У відповідь Vodafone Ukraine офіційно роз'яснив, що тариф із безлімітним інтернетом є дійсно безлімітним, але має обмеження на швидкість після використання певного обсягу трафіку (50 ГБ). Компанія визнала, що після досягнення ліміту швидкість знижується, але спростувала чутки про критичне падіння до 0,00000001 швидкості, назвавши це перебільшенням.

Оператор також пояснив, що реальна швидкість інтернету залежить від багатьох факторів, включаючи якість сигналу мережі. За сприятливих умов швидкість може навіть перевищувати заявлену, особливо у місцях із хорошим покриттям. Компанія наголосила, що 4G — це не просто букви, а цифрова технологія, і важливо, щоб як телефон користувача, так і мережа оператора підтримували відповідні швидкості.

Раніше "Телеграф" писав, що інтернет 5G має з'явитися в Україні. Тому абонентів хвилює питання, чи доведеться для користування ним міняти сімкартку.