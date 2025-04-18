Київ стане центром дипломатії: ЄС готує потужну відповідь Путіну на 9 травня

ЄС обирає Київ замість Москви

9 травня у Києві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Цього дня в Україні відзначатимуть День Європи. Захід стане дипломатичною противагою військовому параду в Москві.

Про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає "Польське радіо". До цього європейські урядовці планували зустрітись у Львові, проте згодом місце змінили.

Водночас у Росії 9 травня проводитимуть парад з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Уряд Володимира Путіна розіслав запрошення лідерам Китаю, Індії та Бразилії, а також представникам європейських країн — Словаччини та Сербії.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас уже попередила європейських лідерів про наслідки участі в московських святкуваннях.

"Було чітко обговорено, і про це говорили різні країни-члени: будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята європейською стороною легковажно, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", — наголосила Каллас.

За її словами, Євросоюз не бажає бачити жодної країни Європи серед запрошених на урочистості Путіна в Москві. ЄС уже надав вказівку країнам-кандидатам утриматися від участі в московських заходах.

Раніше "Телеграф" писав, що в ЄС збираються послабити Угорщину в питанні антиросійських санкцій. Фактично Орбану трохи закриють рота.