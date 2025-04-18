Будете роздавати качани навіть сусідам: один лайфхак при посіві кукурудзи зробить ваш урожай величезним

Щедрий урожай кукурудзи можна одержати, якщо правильно її посіяти

Солодка кукурудза — улюблений літній овоч багатьох дітей та дорослих. Її варять, смажать і навіть консервують, щоб потім додавати до салатів та інших страв. А щоби виростити кукурудзу на городі, потрібно знати кілька важливих правил. Тоді й урожай буде щедрим, тож зможете поділитися з близькими.

"Телеграф" розповість, що потрібно знати про вирощування кукурудзи на городі, як її правильно садити і як доглядати цю культуру.

Коли та як садити кукурудзу на городі?

Садити кукурудзу можна, коли зникне ймовірність заморозків, а ґрунт добре прогріється, пише видання The Spruce. Вибирайте місце на ділянці з сонячного боку та без протягів, тому що ця культура любить тепло. Грунт під кукурудзу має бути багатим і добре дренованим, це збільшить шанси на великий урожай.

Плануючи посадку кукурудзи, враховуйте те, що вона виростає високою, тому може затіняти сусідні рослини. Підберіть для неї таких компаньйонів по городу, яким не заважатиме її тінь.

Головний лайфхак при посадці кукурудзи — сіяти її потрібно не в один довгий ряд, а, наприклад, блоками принаймні з чотирьох рядів. Це дуже важливо для майбутнього врожаю, тому що кукурудза запилюється вітром, а близька посадка означає більший контакт. З цієї ж причини краще садити окремо різні сорти кукурудзи, оскільки може бути перехресне запилення.

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