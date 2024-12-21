Синоптики дали четкий прогноз, какой будет погода в Киеве на Рождество

Погодные условия не должны помешать семейному досугу и развлечениям

Хотя 2024 год принес немало огорчений и неприятных новостей, многие в Украине с трепетом ожидают новогодних праздников с надеждой на то, что 2025 год окажется милостивее. Потому многих уже интересует, какой погоды ждать в Украине на Рождество, — среди прочего, в украинской столице.

Чтобы разобраться, какой же будет погода в Киеве 25 декабря 2024 года, "Телеграф" проанализировал прогнозы таких популярных метеорологических служб как SINOPTIK, Meteofor и Meteo.ua.

Прогнозы разных служб отличаются в деталях, и ближе к дате могут еще уточняться, однако уже можно сделать общие выводы о том, каких погодных условий стоит ожидать.

Синоптики обещают, что температура воздуха ночью не опустится ниже 1 градуса ниже нуля, в то время как в течение дня стоит ожидать 1-4 градуса тепла. Небо будет переменно облачное, иногда может и порадовать солнцем. Ветер ожидается слабый, на уровне 2-5 метров в секунду, в то время как уровень влажности может достигнуть 88%, однако значительных осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Киеве на 25.12.2024 от сервиса "Синоптик"

Прогноз погоды в Киеве на 25.12.2024 от сервиса Meteofor

Прогноз погоды в Киеве на 25.12.2024 от сервиса Meteo.ua

Таким образом, можно сделать вывод, что погода будет способствовать семейным прогулкам и посещению праздничных мероприятий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода будет в Украине на Новый год.