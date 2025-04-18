Великодня субота: якою буде погода 19 квітня в найбільших містах України

В одному з міст можливо буде дощ

Напередодні Великодня, 19 квітня, українців чекає переважно тепла весняна погода. Хоча не всюди вона буде сонячною.

Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, у столиці, Києві, очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +10…+12°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +19…+21°C.

На сході країни, у Харкові, також очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Температура вночі становитиме +10…+8°C, а вдень повітря прогріється до +21…+23°C.

На півдні, в Одесі, мешканців та гостей міста очікує мінлива погода. Протягом доби опадів не передбачається. Нічна температура становитиме +10…+8°C, а вдень повітря прогріється до +15…+17°C.

У центральному регіоні, зокрема у Дніпрі, синоптична ситуація схожа на харківську: мінлива хмарність та мала ймовірність дощу. Температура повітря вночі опуститься до +10…+12°C, а вдень підніметься до +21…+23°C.

На заході країни, у Львові, очікується більш хмарна погода. Синоптики не виключають можливості невеликого дощу. Нічна температура становитиме +11…+9°C, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +17…+19°C.

Карта погоди на 19 квітня

Нагадуємо, у неділю, 20 квітня, коли християни відзначатимуть Великдень, очікується переважно сонячна та тепла погода. Втім, не обійдеться без атмосферних сюрпризів — у деяких областях очікуються дощі та грози.

На Великдень у більшості регіонів очікується сонце та тепло, проте в західних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температурний фон відповідає середині весни: вночі +8…+11°C, вдень — від +19 до +23°C.

Раніше "Телеграф" писав, який сюрприз підготувала погода у 5 найбільших містах. Ми розповідали, що чекає українців на Великдень.