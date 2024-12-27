Команда Санта-Клаусів у центрі Києві підняла настрій перехожим: що утнули (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Люди у костюмах Санта-Клаусів грали у центрі Києва у футбол, чим порадували публіку
Мешканці Києва та гості української столиці мали можливість спостерігати унікальну картину напередодні Нового року — люди у костюмах Санта-Клаусів гуляли Хрещатиком та грали з перехожими у футбол.
Відео опубліковано у Telegram-каналах. Святкова гра підняла настрій киян та гостей столиці. Молоді люди в костюмах Санта-Клаусів грали у футбол з усіма — від людей похилого віку до своїх однолітків.
Ось як це виглядало.
Нагадаємо, 25 грудня у центрі столиці України відбулася церемонія запалення Менори на честь єврейського свята Ханука. У церемонії взяв участь міський голова Києва Віталій Кличко, а також представники єврейських релігійних організацій (як з України, так і інших країн — Ред), волонтери та військовослужбовці, звичайні люди. Фотокореспондент "Телеграфа" побував на цьому заході: він відбувся на Майдані Незалежності.
Також ми повідомляли про те, що на початку грудня у столиці України відкрили головну ялинку країни. Новорічна красуня, оздоблена святами, вже сяє яскравими вогнями на Софійській площі.