Команда Санта-Клаусів у центрі Києві підняла настрій перехожим: що утнули (відео)

Люди у костюмах Санта-Клаусів грали у центрі Києва у футбол, чим порадували публіку

Мешканці Києва та гості української столиці мали можливість спостерігати унікальну картину напередодні Нового року — люди у костюмах Санта-Клаусів гуляли Хрещатиком та грали з перехожими у футбол.

Відео опубліковано у Telegram-каналах. Святкова гра підняла настрій киян та гостей столиці. Молоді люди в костюмах Санта-Клаусів грали у футбол з усіма — від людей похилого віку до своїх однолітків.

Ось як це виглядало.

Нагадаємо, 25 грудня у центрі столиці України відбулася церемонія запалення Менори на честь єврейського свята Ханука. У церемонії взяв участь міський голова Києва Віталій Кличко, а також представники єврейських релігійних організацій (як з України, так і інших країн — Ред), волонтери та військовослужбовці, звичайні люди. Фотокореспондент "Телеграфа" побував на цьому заході: він відбувся на Майдані Незалежності.

Також ми повідомляли про те, що на початку грудня у столиці України відкрили головну ялинку країни. Новорічна красуня, оздоблена святами, вже сяє яскравими вогнями на Софійській площі.