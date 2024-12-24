Куди піти з дітьми в Києві на зимові свята: афіша найцікавіших заходів

Дозвольте собі трохи розслабитися та провести час разом з дітками

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати разом із дітьми заходи, які відбудуться в Києві на найближчих святкових тижнях.

Адже що цікавіше дозвілля дітям організовують батьки, то менше часу вони сидітимуть удома та "занурюватимуться" в гаджети. Зарядіться позитивною енергією та незабутньо проведіть час!

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас найцікавіші заходи, які можна відвідати з дітьми в столиці з 24 грудня по 5 січня 2025 року!

Куди піти з дітьми у Києві на новорічні свята

Фентезі-комедія "Диво в будній день"

Коли: 24 грудня, початок о 12:00 та о 16:00

Де: ЦК "Святошин"

Адреса: пр-т Перемоги, 112

Вартість: від 250 гривень

Фентезі-комедія "Диво в будній день"

У центрі цього новорічного сюжету звичайний хлопчик Влад. На жаль, навколишній світ підготував для дитини багато непростих випробувань. Через ці несприятливі обставини Влад починає втрачати віру у власні сили. Одного дня він потрапляє у магічне міжчасся, де доля зводить його з таємничим і усміхненим персонажем. Він допомагає Владу зрозуміти, що навіть у найважчі моменти не варто втрачати віру в себе та диво, яке є у кожному дні.

Вистава "Диво в будній день" – це відверта історія про пошуки себе, силу добра та важливість взаємодопомоги. Там також про те, що в дітях треба щосили зберігати та пестити віру в диво, і про те, що в кожному дорослому десь у глибині душі повинна бути саме така дитина. То хто ж він, цей загадковий персонаж? Чому йому вдалося допомогти Владу? Про це можна буде дізнатися, подивившись музичну виставу "Диво в будній день" у столичному концерт-холі "Святошин".

Казка про Мороза-Морозенка

Коли: 24 грудня, початок о 14:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. М. Грушевського, 1-а

Вартість: від 150 гривень

Казка про Мороза-Морозенка

Ця дивовижна історія відбувається напередодні Різдва.

Добру дівчинку Марічку примхлива мачуха та її ледача донька примусили йти до холодного лісу, наказавши суворо не вертатися без ягід. А які ж взимку в засніженому лісі ягоди? Що робити бідолашній Марічці? Вирушила вона до лісу… Йшла Марічка і раптом перед нею з'являється не хто-небудь, а сам володар зимового лісу — Мороз-Морозенко…

Різдвяний бал Святого Миколая

Коли: 25 грудня, початок о 12:00

Де: Центральний будинок збройних сил України

Адреса: вул. Михайла Грушевського, будинок № 30/1

Вартість: від 200 гривень

Різдвяний бал Святого Миколая

Очень интересный и яркий шоу-спектакль "Рождественский бал Святого Николая" никого не оставит равнодушным. Маленькие зрители встретятся с феями, снеговиками, рождественскими эльфами, которые помогают Николаю творить чудеса, и, конечно, сам Святой Николай лично будет приветствовать всех гостей!

Мелодичные песни, остроумные шутки любимых героев, современная хореография, акробатические трюки и драки на мечах — все это непременно создаст незабываемую атмосферу настоящего праздника. В спектакле много интер-активов, поэтому каждый зритель может и сам оказаться в центре приключений и повлиять на сказочное течение событий!

Новорічна сторі "Блогери в театрі"

Коли: 25 грудня, початок о 12:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. М. Грушевського, 1-а

Вартість: від 150 гривень

Новорічна сторі «Блогери в театрі»

Що ж буде, якщо випадково залишитися в театрі вночі десь під Новий рік?

Оце і з'ясують наші герої, трійко блогерів, що спокусилися на можливість познімати шалених сториз для своїх інстаграмів та тіктоків, та пробралися на сцену Київського академічного театру ляльок після закриття.

Вистава "Зимова казка"

Коли: 26 грудня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 350 гривень

Вистава "Зимова казка"

Театр "Сонечко" підготував для своїх юних глядачів та їх батьків веселий, запальний, добрий спектакль. Простий і трохи наївний сюжет "Зимової казки", сповнений гумором, піснями, танцями, погонями та інтригою, так схожий на старі добрі мультфільми про жвавих Зайченят, хитру Лисичку й нерозумного Вовка. И діти і дорослі весело регочуть і голосно аплодують героям і молодим акторам!

Рекомендовано дітям від 3 до 11 років.

Новорічна вистава "Пінгвінополіс: Велика Крижана Місія!"

Коли: 26 грудня, початок об 11:00

Де: Кіностудія Film Ua. Кінотеатр "Правда"

Адреса: вул.Миколи Закревського, 22

Вартість: 200 гривень

Новорічна вистава "Пінгвінополіс: Велика Крижана Місія!"

Подаруйте своїй дитині казкове свято! Яскрава та дуже добра вистава розповість історію про сміливих пінгвінів, які вирушать у чарівну подорож, щоб врятувати свій крижаний світ та відкрити справжнє новорічне диво ! На Вас чекають веселі інтерактивні розваги та солодощі та унікальна можливість побувати на легендарній кіностудії Film UA, де створюються казки, мультфільми та кіно! Не пропустіть найтепліше зимове свято для всієї родини!

Різдвяна крамничка тітоньки Мальви

Коли: 27 грудня, початок о 16:00

Де: Київський академічний театр юного глядача на Липках

Адреса: вул. Липська 15/17

Вартість: від 200 гривень

Різдвяна крамничка тітоньки Мальви

"Різдвяна крамничка тітоньки Мальви" — це вистава про наше світле майбутнє про світле Різдво, яке настане після важкої боротьби з ворогом. Дійти, дожити, доповзти до цього майбутнього ми зможемо лише тримаючи добро в серці, навіть коли нас оточує сіре зло і, що перемога можлива лише коли всі разом як один встануть на боротьбу: діти, старі, тварини, хмари, вітри і вся земна поверхня.

Рекомендований вік — 7+.

"Сім добрих справ Святого Миколая"

Коли: 27 грудня, початок о 12:00

Де: Театр на Троєщині

Адреса: вул. Градинська, 5

Вартість: 300 гривень

"Сім добрих справ Святого Миколая"

Чуєте? – Святий Миколай вже поспішає до вас! Добрий чарівник вже підготував багато подарунків та готує для кожного справжнє диво. Зустріч призначає в Театрі на Михайлівській. Обов’язково приходьте!

Вистава "Попелюшка"

Коли: 27 грудня, початок о 12:00

Де: Київський академічний театр ляльок

Адреса: вул. М. Грушевського, 1-а

Вартість: від 150 гривень

Вистава "Попелюшка"

Казкова історія справжнього кохання. Історія, в якій добрі наміри знаходять свій шлях, а закохані отримують заслужене щастя.

У чудовій постановці Юрія Сікало є все: і дотепні діалоги, і смішні персонажі, і ніжні та чутливі моменти.

А декорація у вигляді справжнього казкового замку і неймовірно гарні ляльки ще не залишили байдужим жодного глядача

"Новорічні пригоди Сніговика"

Коли: 27 грудня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 350 гривень

Новорічні пригоди Сніговика

До святкового новорічного казкового лісу усіх юних глядачів Театру "Сонечко" запрошують строгий але справедливий Дядько Морозенко та ніжна й добра Метелиця. Вони не тільки зустрінуть малят у фойє театру, пограють та потанцюють з ними біля прикрашеної ялиночки, але й стануь героями веселої і доброї казки про наївного Сніговика, підступну Стужу, жартівливих Зайців та Ведмедя, що несподіванно прокинувся серед зими.

В спектаклі багато чудес і неочікуваних подій, які врешті решт завершаться традиційним врученням подарунків.

Рекомендовано дітям від 4 до 12 років.

"Крижане серце"

Коли: 28 грудня, початок об 11:00

Де: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

Адреса: вулиця Михайла Грушевського, будинок № 30/1

Вартість: від 220 гривень

У чарівному королівстві Еренделі принцеса Ельза не знає, що робити зі своїми магічними здібностями. Важко жити їй, маючи крижане серце, особливо, коли стала королевою, після загибелі батьків. Нелегко також і її сестрі принцесі Анні, яка ніби зустріла своє кохання, та сестра виступила проти її шлюбу. Відгородитись від усього світу чи прийняти себе такою, як є? Тільки справжня любов може врятувати й захистити!

Вистава "Вухастики"

Коли: 28 грудня, початок об 11:00

Де: Будинок художника

Адреса: вул. Артема, 1/5

Вартість: від 390 гривень

Вистава "Вухастики"

"Вухастики" — це не просто вистава для малят, а справжнє зимове свято, яке складається з трьох частин.

Спочатку гості відвідають інтерактивну зона перед виставою, де можна зануритися в атмосферу зимових свят: пограти з аніматорами, за допомогою аквагриму перевтілитися в справжнього Вухастика та познайомитися зі Святим Миколаєм і зробити з ним фото біля святкової фотозони.

Потім всіх запрошують до зали, де на них чекає інтерактивна вистава "Вухастики", де разом з головними героями маленькі глядачі зможуть навчитися фантазувати і допомогти Св. Миколаю врятувати зимові свята і побороти темні сили.

А третя частина свята — це фотосесія з персонажами казки на сцені серед яскравих новорічних декорацій.

Попелюшка та Театр тiней

Коли: 28 грудня, початок о 12:00 та о 17:00

Де: Київська Консерваторія

Адреса: вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Вартість: від 190 гривень

Попелюшка та Театр тiней

Жила була дівчинка, радісна та безтурботна. Вона була оточена любов'ю та увагою. Але незабаром настав час, коли померла її мати, а потім і батько. Попелюшка залишилася жити з жорстокою мачухою та її дочками. На велике щастя героїні, вона була наділена нескінченним позитивом і оптимізмом, неймовірним терпінням та працьовитістю, і за це була винагороджена сповна. У казці "Попелюшка та Театр Тіней" теж щасливий кінець. Але чи впевнені Ви, що у наш час усе відбувалося б саме так, як і 200 років тому…?

Поєднання жанру Театру тіней та 3D технологій, авторська музика, створена композиторами найвищого рівня, роблять стару історію новою та унікальною.

Новорічна казка "Снігова квітка"

Коли: 29 грудня, початок об 11:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1 (ст. м. "Чернігівська")

Вартість: 100 гривень

Новорічна казка "Снігова квітка"

Як же неприємно захворіти напередодні самісінького Нового року! Але сама така прикрість сталася з Ведмежатком. Невже ніхто не допоможе малому одужати, щоб разом з усіма зустріти Новий рік? Звичайно, такий герой є! Хоробрий Їжачок вирушає на пошуки чарівної Снігової квітки. Відданість дружбі та віра у те, що магічна сила квітки допоможе Ведмежаткові одужати, ведуть Їжачка крізь всі перешкоди і допомагають пройти всі випробовування.

Красива, лірична і надзвичайно добра казка прийшлася до вподоби нашим маленьким та дорослим глядачам. Полюбите її і ви!

Зимова пригода "Майстри чудес"

Коли: 30 грудня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 350 гривень

Зимова пригода "Майстри чудес"

Дива трапляються лише там-де на них чекають — саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от мишеня Олівер затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій "святковій метушні"! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою…

Тому песику Джеккі та коту Тому доведеться вплутатися у досить авантюрну історію! Адже, якщо чудеса не трапляються просто так, то їх можна спробувати влаштувати самостійно!

Бал "Новорічний"

Коли: 31 грудня, початок о 15:30

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 500 гривень

Бал "Новорічний"

Взимку традиційно театр "Сонечко", влаштовує новорічні та різдвяні бали; цікава розважальна програма, казкові герої, ласощі для дітей та батьків…ну і звичайно подарунки!

Всі бали розраховані на дітей (старше 3-х років та не старше 12-ти) і їх батьків.

Казки для Миколая

Коли: 1 січня, початок об 11:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра: Мала зала

Адреса: вул.Шептицького 1-б (м. "Лівобережна")

Вартість: 150 гривень

Казки для Миколая

Скільки казок ми чули про Святого Миколая і кожна з них як маленький скарб.А що якщо є скарби — то є ті хто хочуть його вкрасти!

Так і сталося у цю святкову ніч, коли чортенятко Тимко вирішив забрати усі казки Миколая, щоб діти їх більше не почули.

Але, на щастя, маленький Янгол-охоронець дізнався про підступний план Тимка і вирішив йому у цьому завадити…

Вистава "Чарівник"

Коли: 2 січня, початок о 12:00

Де: Національний академічний драматичний театр ім.Лесі Українки

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 5

Вартість: від 60 гривень

Вистава "Чарівник"

Історія маленької дівчинки Еллі, яка переносить складні випробовування удвох зі своїм вірним песиком Тотошкою, не залишить нікого байдужим. Адже в цих випробовуваннях вона не тільки знайде нових друзів — Опудала, Дроворуба та Лева, але й допоможе здійснити їхні найзаповітніші бажання.

Потрапивши до країни Жевунів за умислом злої чарівниці Бастінди, Еллі зустрінеться з великим та жахливим чарівником Гудвіном, і кожен герой казки, прямуючи до своєї мрії, віднайде, насамперед, себе самого. І що найдивніше, допоможе усьому цьому здійснитися чарівний світ Театру, у якому можливо все!

Резиденція Санти на ВДНГ

Коли: 3 січня, початок о 10:00

Де: ВДНГ

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: 450 гривень

Резиденція Санти на ВДНГ

У Резиденції Санти на всіх чекають море сміху, дивовижні пригоди та справжні чудеса. Виявляється, невідома злодійка використала злі чари проти ельфів, сплутала на пошті всі таблички та викрала магічну сферу. І тепер діти мають допомогти Санті та його вірним помічникам виправити все і повернути свято. На дітвору чекають ігри з ельфами, участь у цікавому майстер-класі та веселих флешмобах.

А ще маленькі гості Резиденції зможуть розповісти свої мрії у чарівних листах, зробити чудові фото та отримати неймовірні подарунки.

Новорічна пригода "Де знайти ялинку?"

Коли: 4 січня, початок о 12:00

Де: Київський академічний театр юного глядача на Липках

Адреса: вул. Липська 15/17

Вартість: 250 гривень

Новорічна пригода "Де знайти ялинку?"

В цій чарівній виставі діти зануряться у світ смішних пригод, де звірята вдаються до різних хитрощів у намаганні знайти ідеальну ялинку. Але чи можна обманути природу? Юні глядачі разом із своїми новими пухнастими друзями дізнаються, що справжнє рятівництво веселих свят полягає в чесності, правдивості та цінності дружби.

Яскрава, весела, та наповнена важливими життєвими уроками – ця вистава обіцяє стати чарівним відкриттям для вашої дитини та веселою розвагою для всієї родини. Не пропустіть цю унікальну можливість подарувати вашим дітям незабутні враження та цінні уроки в одному флаконі!

Супергерої рятують Різдво

Коли: 4 січня, початок о 15:00

Де: Центральний будинок офіцерів Збройних сил України

Адреса: вул. Грушевського, 30/1

Вартість: від 150 гривень

Супергерої рятують Різдво

Злий Грінч живе у темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці "всі" готують грандіозне святкування нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Санта-Клауса.

Але на допомогу, як завжди, приходять супергерої, які покарають негідника і повернуть дітям дух Різдва!

Дивовижна історія, яка занурить Вас у чарівний світ дива та чудес!

Казкові декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів подарує масу веселощів та незабутні емоції.

Вистава "Зимові пригоди крукоруків"

Коли: 5 січня, початок об 11:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1 (ст. м. "Чернігівська")

Вартість: від 150 гривень

Вистава "Зимові пригоди крукоруків"

Історія казкових героїв Крукоруків розповідає про доброту, турботу одне про одного. Адже це не вимагає великих зусиль, бо це важливо не тільки для нас самих, але й для тих, хто нас оточує. А ще — повертає віру у диво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Усі дерева чіповані і це дозволяє відстежити їхнє походження та вберегти покупців від придбання незаконно зрубаних хвойних.