Команда Санта-Клаусов в центре Киева подняла настроение прохожим: что учудили (видео)

Люди в костюмах Санта-Клаусов играли в центре Киева в футбол, чем порадовали публику

Жители Киева и гости украинской столицы имели возможность наблюдать уникальную картину в преддверии Нового года — люди в костюмах Санта-Клаусов гуляли по Крещатику и играли с прохожими в футбол.

Видео опубликовано в Telegram-каналах. Праздничная игра подняла настроение киевлян и гостей столицы. Молодые люди в костюмах Санта-Клаусов играли в футбол со всеми — от пожилых людей до своих сверстников.

Вот как это выглядело.

Напомним, 25 декабря, в центре столицы Украины состоялась церемония зажжения Меноры в честь еврейского праздника Ханука. В церемонии принял участие городской глава Киева Виталий Кличко, а также представители еврейских религиозных организаций (как из Украины, так и из других стран — Ред), волонтеры и военнослужащие, обычные люди. Фотокорреспондент "Телеграфа" побывал на данном мероприятии: оно прошло на Майдане Независимости.

Также мы сообщали о том, что в начале декабря в столице Украины открыли главную елку страны. Новогодняя красавица, украшенная к праздникам, уже сияет яркими огнями на Софийской площади.