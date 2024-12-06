Не лише у Києві: у яких містах України вже встановили ялинки та як вони виглядають (фото і відео)

У різних містах України запалили новорічні ялинки

У п’ятницю ввечері, 6 грудня, у Києві відкрили головну новорічну ялинку країни. Вона вже сяє яскравими вогнями на Софійській площі — водночас ялинку встановили й у деяких інших містах України.

"Телеграф" зібрав фото та відео з інших міст країни, таких як Дніпро, Львів та Одеса.

Львів

Поряд із будівлею Львівського оперного театру нарядили ялинку. Як повідомила прес-служба міської ради, дерево місту подарувала сім’я Подвірних. Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина брала участь у церемонії відкриття новорічної ялинки.

Також у церемонії взяв участь Герой України, командир розвідки роти розвідки 103-ї окремої бригади територіальної оборони Юрій Жуковець із сім’єю.

Окрім фото, у мережі з’явилося й відео церемонії.

Дніпро

У Дніпрі на проспекті Калнишевського діти з батьками прикрасили живу ялинку. Як повідомляє "Інформатор. Дніпро", на церемонію прийшли десятки людей.

Одеса

В Одесі ялинку запалили на вулиці Дерибасівській. За даними місцевих ЗМІ та Telegram-пабліків, через відключення світла цього року гірлянди на ялинці працюють від генератора.

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