Зимової казки не чекати? Якою буде погода на Новий рік у 5 великих містах України

Синоптики озвучили прогноз на Новий рік у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові

У четвер, 31 грудня, в Україні очікується переважно безхмарна погода. Опадів у вигляді дощів та снігу не буде, проте очікується хмарність.

Про це повідомляє sinoptik.ua. Мова йде про п’ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У Києві очікується температура повітря +3…+5 градусів. Цілий день у столиці спостерігатиметься хмарність, опадів не буде.

Харків

У Харкові температура повітря буде +1…+3 градуси. Протягом усього дня похмура погода, серйозних опадів не буде.

Одеса

В Одесі стовпчик термометра зупиниться на позначці 0…+5 градусів тепла. Вночі та вранці буде хмарність із проясненнями, яка зміниться на мінливу хмарність. Вдень буде сонячно, а увечері буде ясна погода.

Дніпро

У Дніпрі температура повітря буде +1…+2 градуси. У місті протягом дня спостерігатиметься хмарна погода, опадів не буде.

Львів

У Львові 31 грудня очікується температура повітря +1…+5 градусів. Хмарна погода протримається у Львові весь день. Без опадів.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні наприкінці грудня. Також він сказав, чи варто чекати на українців снігу на Новий рік.