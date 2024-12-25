Найкращі криті ковзанки Києва: повний список локацій та ціни

Дозвольте собі трохи розважитись і зарядитися позитивними емоціями

З настанням зимової пори кожному з нас хочеться відчути атмосферу свята і хоч ненадовго відволіктися від негативних думок. Урізноманітнити своє дозвілля і отримати масу позитивних емоцій можна якщо відвідати ковзанку.

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів найкращі криті ковзанки столиці, де можна весело та активно провести вільний час разом із родиною, близькими та друзями. Тут ви зможете відчути задоволення від вільного ковзання та зарядитись позитивом.

Льодовий спорткомплекс "Крижинка"

Коли: з 10.00 до 20.30 (час потрібно уточнювати на сайті )

Де: Князя Романа Мстиславича, 7 (метро Дарниця)

Вартість: у вихідні дні: 250 грн/год. без прокату ковзанів та 300 грн/год. з прокатом ковзанів. У будні 300 грн/год

Льодовий спорткомплекс "Крижинка" — ковзанка на Лівому березі Києва. Нещодавно ковзанка знову відчинила свої двері для всіх бажаючих покататися на ковзанах.

Цей вид активного відпочинку — гарний вибір для проведення часу з сім’єю, друзями та коханими. Ви можете займатися фігурним катанням, хокеєм або просто активно проводити час.

Однією з основних переваг ковзанки є натуральний лід, який ідеально підходить як для любителів покататися на ковзанах, так і професійних спортсменів.

Ковзанка "Крижинка" працює щодня, проте перед відвідуванням розклад масових катань, у певний день, необхідно уточнювати заздалегідь (на льодовому полі можуть відбуватися професійні тренування). Приходити кататися можна зі своїми ковзанами або взяти напрокат на місці.

Ковзанка в ТРЦ Dream

Коли: з 8:00 до 20:55 (початок останнього сеансу)

Де: Оболонський проспект, 1Б – 3 поверх ТРЦ Dream

Вартість: 230 гривень стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 140 гривень для учнів, 160 гривень дитячий та пенсійний. Для іменинників діє знижка 50%.

У ТРЦ DREAM розташована одна з найкращих ковзанок у Києві, побудована відповідно до новітніх технологій з використанням найсучаснішого обладнання.

Площа ковзанки становить 1 193 метрів квадратних, що дає можливість усім відвідувачам почуватися вільно у своїх рухах і маневрах. Тут одночасно можуть кататися на ковзанах 120 осіб.

У цьому місці катання на ковзанах проходить наче в казці засніженого лісу, над яким блимає північне сяйво та звучить популярна музика.

Навколо ковзанки розташовані затишні кафе, де подають закуски та гарячі напої.

FIFTY Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall

Коли: будні: 8:00–22:10 (сеанси в неоні з 18:40). Вихідні: 8:00–22:10 (сеанси в неоні з 12:00)

Де: ТРЦ Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6

Вартість: від 250 до 330 гривень

Льодова арена "Фіфті Айс" знаходиться у торгово-розважальному комплексі "Cosmo Multimall" на Шулявці. Кияни та гості столиці можуть насолоджуватися тут катанням на ковзанах цілий рік.

Крита ковзанка має площу 2000 метрів квадратних і підсвічується неоном. На території є кафе із різноманітним меню.

У Fifty Ice ви знайдете все необхідне для комфортного катання — ідеально рівний лід, якісні ковзани, fifty-пінгвінчика та fifty-ведмежа для безпечного катання. Додатково всі бажаючі можуть скористатися послугами досвідчених інструкторів.

Крита льодова арена на ВДНГ

Коли: масові катання відбуваються щодня з 11:00 до 22:00 до 7.01.2025 року

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1 (павільйон 16-а)

Вартість: 300 гривень безлімітний квиток, дітям до 4 років — безкоштовно

На території одного з центрів для сімейного дозвілля у Києві, крім щорічної сезонної "Зимової країни", взимку всіх бажаючих покататися на ковзанах зустрічає крита ковзанка на ВДНГ. У 2024-2025 році тут масові катання відбуватимуться щодня протягом цілого дня.

Під час повітряної тривоги сеанс припиняється, перечекати можна у бомбосховищі на території комплексу.

Розмір льодової ковзанки дозволяє проводити тренування з хокею та фігурного катання, використовувати льодову ковзанку, як майданчик для проведення спортивних змагань та масового катання.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі відкриті ковтки Києва, де можна весело провести час. Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики.

У Києві працює одразу кілька відкритих ковзанок, які здатні подарувати всім охочим шанс покататися під зірковим столичним небом.