У Києві засвітили головну ялинку країни (ексклюзивне відео)

Вогні на ялинці запалив мер столиці

Увечері 6 грудня, у День святого Миколая у Києві відкрили головну ялинку країни. Новорічна красуня, оздоблена святами, вже сяє яскравими вогнями на Софійській площі.

На відкритті побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як виглядає святкове дерево та як проходить захід.

Зазначимо, що цього року було ухвалено рішення ставити ялинку білого кольору. Прикрашена вона блакитними кулями та гірляндою, а на верхівці поставлена різдвяна зірка.

Сьогодні на площі зібралися мешканці міста, аби подивитися, як запалять новорічну ялинку. До речі, крім головної пухнастої красуні, там встановили кіоски з сувенірами.

І хоча раніше були сумніви, що робітники встигнуть завершити монтаж святкового дерева до Дня святого Миколая, відкриття все ж таки пройде у встановлені строки. А вогні на ялинці цього вечора запалив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що як в Україні святкуватимуть Миколу і куди можна сходити. Хоча київська влада вирішила відмовитися від традиційних різдвяних та новорічних заходів, концертів та народних гулянь, це не привід залишатися вдома. Розваги для мешканців та гостей столиці все ж таки будуть.