Зимою і не пахне: чи покинуть опади та туман Київ до кінця тижня

Останні дні на цьому тижні у столиці Україні пройдуть зі хмарністю та опадами, туманом та несуттєвим потеплінням

Упродовж 27-29 грудня у Києві буде похмуро та мокро, однак без морозів. Синоптики також прогнозують місцями туман.

Найінтенсивніші опади передбачаються у п'ятницю, 27 грудня. Про це свідчать дані Meteofor.

Хмарність на небі триматиметься всю п'ятницю, 27 грудня. Вночі розпочався дрібний дощ, до якого вранці приєднався сніг. Опади вдень візьмуть перерву, але ввечері поновиться невелика мряка. Упродовж ранку-вечора прогнозується туман. Денна температура сягне +1 градусу, а вночі стовпчики термометрів зафіксувались близько 0 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 4 м/с.

Наступного дня, 28 грудня, у місті також буде хмарно, але сухо. Ввечері синоптики обіцяють туман. Температура вдень підніметься до +2 градусів, а вночі впаде до +1 градусу. Потужність вітру коливатиметься в межах легких-слабких 2-4 м/с.

З самого ранку неділі, 29 грудня, і до вечора очікується сильна хмарність. Вночі протримається туман, а вдень очікується невеликий сніг з дощем. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до +1 градусу. Найбільші пориви вітру передбачаються ввечері — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у великих містах України протягом 27 грудня. Синоптики розповіли, де очікувати на морози.