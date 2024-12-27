Зимой и не пахнет: покинут ли осадки и туман Киев до конца недели

Последние дни этой недели в столице Украины пройдут с облачностью и осадками, туманом и несущественным потеплением

В течение 27-29 декабря в Киеве будет пасмурно и мокро, однако без морозов. Синоптики также прогнозируют местами туман.

Самые интенсивные осадки ожидаются в пятницу, 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

Облачность на небе будет держаться всю пятницу, 27 декабря. Ночью начался небольшой дождь, к которому утром присоединился снег. Осадки днем возьмут перерыв, но вечером возобновится небольшая морось. В течение утра-вечера прогнозируется туман. Дневная температура составит +1 градус, а ночью столбики термометров зафиксировались около 0 градусов. Сила ветра не превысит слабых 4 м/с.

На следующий день, 28 декабря, в городе будет облачно, но сухо. Вечером синоптики обещают туман. Температура днем поднимется до +2 градусов, а ночью упадет до +1 градуса. Мощность ветра будет колебаться в пределах легких-слабых 2-4 м/с.

С утра воскресенья, 29 декабря, и до вечера ожидается сильная облачность. Ночью продержится небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до +1 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются вечером — слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в больших городах Украины в течение 27 декабря. Синоптики рассказали, где ожидать морозов.