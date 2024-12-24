Без лютих морозів, але з сюрпризом. Яку погоду прогнозують синоптики в Україні до кінця тижня

Справжня зима забарилась в Україну до свят

Прогноз погоди до новорічно-різдвяних свят українців не втішає, адже останній повний робочий тиждень грудня буде помірно теплий, але з чималими опадами.

Про це свідчать дані Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, протягом тижня сильних морозів не буде навіть на заході України.

Прогноз погоди на 24 грудня

Напередодні Різдва українців очікує від -2 до +4 градусів на заході та півночі країни, на сході до +7 градусів вдень, а на півдні стовпчик термометра підійметься аж до +9 градусів. Невеличкий сніг прогнозують на заході та дощ на півночі. Проте протягом дня на усій території протримається похмура погода.

Прогноз погоди на 25 грудня

На Різдво українців очікує не менш тепла погода з -1 градусом вночі та до +4 градусів вдень на заході та півночі. А от на сході та півдні сонечко пригріє аж до +9 градусів. Протягом дня південні області очікує дощ та значна хмарність, а от в інших областях буде сонячна погода.

Прогноз погоди на 26 грудня

У четвер, 26 грудня, температурні показники не сильно відрізнятимуться від попереднього дня, проте опадів побільшає. Так, сніг накриє західні, східні, центральні, південні області. Але через відсутність морозу він швидко танутиме і перетвориться на сльоту, що ускладнить рух дорогами.

Прогноз погоди на 27 грудня

У п'ятницю, 27 грудня, на території України вже почнуться невеликі морози. Так, на заході та півночі очікується від -2 до +1 градусів протягом доби, на сході та в центрі — до +2 градусів. Тільки на півдні стовпчик термометра вдень сягне позначки +6 градусів. Опадів в цей день не прогнозують, буде невелика хмарність, переважно сонячно.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптики розповіли про погоду у переддень Різдва в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.