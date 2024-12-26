Києву прогнозують добові опади та несуттєве потепління: коли саме

З четверга по суботу включно у столиці буде сильна хмарність, місцями добові опади та туман, а також підвищення температури

Упродовж 26-28 грудня суттєвих змін в погоді у Києві не буде, адже продовжать триматись хмарність, дрібні опади та туман. Однак синоптики кажуть, що у столиці поступово теплішатиме.

Найінтенсивніші опади передбачаються у п'ятницю, 27 грудня, коли дощі очікуються з ранку і до вечора. Про це повідомили у Meteofor.

Небо у столиці потягом 26 грудня буде вкрито хмарами. Ближче до вечора може розпочатись невеликий сніг з дощем. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі було холодніше — -1 градус. Найбільші пориви вітру мають відбутись у першій половині доби — слабкі-помірні 5-6 м/с.

Хмарність та дощі не покинуть місто й у п'ятницю, 27 грудня. Вранці прогнозуються дрібні сніг з дощем, на зміну яким вдень прийде тільки дощ. Опади протримаються до кінця доби. Крім того, вранці-вдень очікується туман. Денна та нічна температури складатимуть 0 градусів. Сила вітру не перевищить легких 3 м/с.

У суботу, 28 грудня, сонце також не з'являтиметься з-за хмар. В цей день температура буде постійно "плюсовою", адже показники термометрів у денний час сягнуть +2 градусів, а вночі — +1 градусу. У вихідний пориви вітру не перевищать слабких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області Україні увірвуться відчутні морози. Місцями очікується до -9 градусів.