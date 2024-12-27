Похмуро та тепло буде у Києві в останні вихідні року

Дізнавайтесь актуальний прогноз погоди для столиці разом з "Телеграфом"

В останні дні 2024 року в Україні панує нетипова для зими погода. Замість традиційних снігопадів та морозів, країну огорнула осіння атмосфера з дощами та відносно високими температурами. А якою буде погода у Києві напередодні Нового року.

"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптиків розповість, чого чекати киянам 28 та 29 грудня. А також, якою буде температура повітря у ці дні.

Погода у Києві 28 грудня

Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Синоптикиня Наталія Діденко пише, що У нічні години температура повітря очікується на рівні близько нуля градусів, вдень буде 0…+2 градуси.

Погода у Києві 29 грудня

Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Синоптики не передбачають опадів в цей день. Температура повітря вночі від +1. Вдень від +2 градусів тепла.

"Телеграф" розповідав, що в Україні упродовж вихідних, 28-29 грудня, очікується сильна хмарність, яка принесе у більшість областей опади. Без морозів, хоча несуттєвих, вікенд також не пройде. А також якою буде погода на Новий рік у 5 великих містах країни.