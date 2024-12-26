Чи чекати снігу на Новий рік у Буковелі: синоптики дали прогноз

Новий рік принесе у Буковель безсніжну погоду з плюсовою температурою

Деякі українці традиційно зустрічають Новий рік на карпатських гірськолижних курортах, зокрема, в Буковелі. Вже в середині грудня там було багато туристів та шалені черги, попри війну.

На Новий рік у Буковелі очікується переважно хмарна погода без опадів. Про це повідомляє Sinoptik.

У вівторок, 31 грудня, вдень термометри покажуть нульову температуру, хоча вона відчуватиметься як -3 градуси. Вночі ртутні стовпчики впадуть до -4 градусів, проте, за відчуттями, це буде більше схоже на -9, пишуть синоптики.

Попри те, що вранці небо закриють хмари, день і вечір у Буковелі обіцяють бути ясними. Без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду.

У середу, 1 січня, у світлий час доби повітря прогріється до +2 градусів, хоча синоптики попереджають, що температура здаватиметься на 5 градусів холоднішою. Уночі очікується -2.

Хмари у Буковелі у цей день протримаються з ранку й до пізнього вечора. Опадів також не прогнозують. Вітер дутиме з різних боків, а його максимальна швидкість становитиме 6 метрів за секунду.

Раніше ми розповіли, якою буде погода на Новий рік у 5 великих містах України. Скрізь очікується плюсова температура.