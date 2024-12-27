Комусь до +4 градусів вдень, а комусь - дощі зі снігом: погода на вихідних в Україні

В кінці тижня передбачається більш-менш сприятлива погода, хоча в деякі міста України увірвуться дощі зі снігом

В Україні упродовж вихідних, 28-29 грудня, очікується сильна хмарність, яка принесе у більшість областей опади. Без морозів, хоча несуттєвих, вікенд також не пройде.

Найтепліше у суботу-неділю буде в певних областях заходу та півдня, коли повітря прогріється до +4 градусів вдень. Такий прогноз дали синоптики з Укргідрометцентру.

Погода в Україні на 28 грудня

Сильна хмарність охопить усі міста Україні протягом суботи. Опади прогнозуються на сході, півночі (окрім Київської області), в центрі та у двох областях заходу — у Хмельницькій та Рівненській областях. Найбільші морози очікуються в центрі — до -3 градусів вночі, а найтепліше прогнозується в Закарпатській та Одеській областях — до +4 градусів вдень. В решті регіонах країни стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах -1…+3 градусів, а вночі — -1…+2 градусів.

Погода в Україні на 29 грудня

Опади не покинуть деякі міста країні й у неділю. Сніг очікується на сході, в центрі (окрім Кіровоградської області) та в Житомирській області. А от дощі зі снігом прогнозуються на півночі України. Потішитись більш-менш теплою температурою вдень зможуть регіони заходу та Одеська область (до + 4 градусів), але й місцями у них вночі будуть морози — до -1 градусу.

В інших регіонах температура у денний час не опуститься нижче -2 градусів та не перевищить +3 градусів. Водночас вночі показники коливатимуться від -2 до +2 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода на Новий рік у 5 великих містах країни.