Мрачно и тепло будет в Киеве в последние выходные года

Узнайте актуальный прогноз погоды для столицы вместе с "Телеграфом"

В последние дни 2024 года в Украине царит нетипичная для зимы погода. Вместо традиционных снегопадов и морозов, страну окутала осенняя атмосфера с дождями и относительно высокими температурами. А какой будет погода в Киеве накануне Нового года.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптиков, расскажет, чего ждать киевлянам 28 и 29 декабря. А также, какова будет температура воздуха в эти дни.

Погода в Киеве 28 декабря

Весь день в Киеве будет облачным. Без осадков. Синоптик Наталья Диденко пишет, что в ночные часы температура воздуха ожидается на уровне около нуля градусов, днем будет 0…+2 градуса.

Погода в Киеве 29 декабря

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Ожидается дождь. Температура воздуха ночью от +1. Днем от +2 градусов тепла.

"Телеграф" рассказывал, что в Украине в выходные, 28-29 декабря, ожидается сильная облачность, которая принесет в большинство областей осадки. Без морозов, хотя несущественных, уик-энд тоже не пройдет. А также какова погода на Новый год в 5 крупных городах страны.