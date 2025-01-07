Як святкували Водохреще на Київщині 100 років тому і які незвичайні були тоді обряди (фото)

Люди вірили, що купання в ополонці "змиває гріхи" та очищає людину

Водохреще, або Йордан, завжди було важливим святом на Київщині, яке супроводжувалося численними обрядами та звичаями. Люди купалися у відкритих водоймах, оскільки цю традицію віряни пов'язували з оздоровленням і духовним очищенням від гріхів.

Крім цього, в ополонках купали хворих дітей, оскільки вірили, що йорданська вода зцілить їх. "Телеграф" та Telegram-канал "Київ, жива історія" розповідають про те, як на Київщині сто років тому святкували Водохреще.

Освячення води та стрілянина

Після церковної служби віряни вирушали до річок для освячення води. Священик тричі занурював хрест у воду, після чого вона вважалася святою. Цей обряд часто супроводжувався пострілами в повітря, що символізують очищення від нечистої сили.

Вважається, що ця традиція сягає ще козацьких часів. З часом цей звичай поширився за межі Запорізької Січі. Є свідчення, що на початку ХХ століття в Київській області під час хрещення води в повітря стріляли селяни, а в Києві під час урочистої літургії на березі Дніпра влаштовували артилерійський салют.

Купання в ополонці

Традиція купання в крижаній воді на Водохреща існувала і 100 років тому. Священик Михайло Зубрицький згадував, що люди вірили в оздоровчу й духовну силу такого купання: "Коли рано освятиться на річці вода, миються люди й друляють одні інших у воду; хто більше у воді скупається, той здоровіший буде".

Святкові процесії та обряди

На Водохреще влаштовували урочисті процесії до водойм. Попереду несли хоругви, співали пісні, а молодь тримала голубів, яких випускали під час освячення води, символізуючи Святого Духа.

Деякі обряди включали вирізання хреста з льоду, який обливали буряковим соком для додання червоного кольору, і прикрашали його хвойними гілками.

На освячення води збиралося багато вірян, які йшли до водойми урочистою ходою. Там священик після молитви тричі опускав срібний хрест у воду, після чого вона вважалася освяченою.

Зміни у традиціях протягом часу

У радянські часи релігійні свята були під забороною, що вплинуло на практику святкування Водохреща. Однак навіть тоді деякі українці продовжували традицію купання в ополонці, організовуючи такі заходи неофіційно.

Купання в ополонці набуло нової популярності вже в другій половині 1990-х. Сьогодні ж на Водохреще купання стало однією з найпоширеніших традицій в Україні. Вважається, що коли люди з головою пірнають в освячену воду у водоймі, вони "змивають із себе гріхи" й очищаються. Також цей обряд за церковними звичаями дарує людині здоров'я і благодать на цей рік.

Водночас для декого пірнання в ополонку в Україні просто гарна традиція, якої дотримуються і молоді люди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у 2025 році у Києві відзначали Хрещення Господнє обрядом купання в ополонці. Це третє та завершальне свято різдвяно-новорічного циклу після Дня Святого Миколая та Різдва.