У Києві відсвяткували Водохреще купанням у крижаній воді (фоторепортаж)

Деякі вірять, що купання в ополонці "змиває гріхи" і очищає людину

У понеділок, 6 січня, у Києві відзначали Водохреще обрядом купання в ополонці. Це третє та завершальне свято різдвяно-новорічного циклу після Дня Святого Миколая та Різдва.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля Свято-Покровського собору на Оболоні та показав, що там відбувалося цього дня. На наданих їм кадрах видно, що поринути сьогодні прийшла велика кількість людей.

Зазначимо, що у православній церкві Хрещення Господнє належить до дванадцяти найважливіших свят у році (їх називають двонадесятими) та завершує святки.

Як проходило купання у Києві

На фото можна помітити, що деякі занурюють в ополонку тільки елементи одягу чи взуття, якщо не готові занурюватися повністю. При цьому чимала кількість людей цього дня вирішили поринути у крижану воду.

Купання на Водохреще стало якоюсь традицією, що поширилася в Україні та ряді сусідніх країн. Щороку цього дня люди поринають у крижану воду. Деякі вірять, що купання в ополонці "змиває гріхи" і очищає людину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український православний священнослужитель та богослов Георгій Коваленко розповів, чи потрібно пірнати в ополонку на Водохреще.