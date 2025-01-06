Красуні в купальниках та стійкі пенсіонери: як купалися на Водохреще у Києві у Гідропарку (фото)

Вважається, що купання в ополонці "змиває гріхи" і очищає людину

У понеділок, 6 січня, в Україні святкують завершальне свято різдвяно-новорічного циклу Водохреще. Українці в Києві пірнали в ополонку не тільки на Оболоні, а й у Гідропарку.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Гідропарку, розташованому на Венеційському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою. Він встиг зафільмувати кілька пірнань не тільки молодих українців, а й пенсіонерів.

Зауважимо, що у православній церкві Хрещення Господнє належить до дванадцяти найважливіших свят у році (їх називають двонадесятими) та завершує святки.

На кадрах видно, що вода для українців була холодною, а подекуди навіть крижаною. Проте вони сміливо пірнали та святкували таким чином Водохреща. Цьогоріч до святкового обряду долучились не тільки пенсіонери, а й юнаки та дівчата.

Більшість людей занурювались у воду повністю з головою, навіть холодна вода їх не зупиняла. На пляжі декого чекали родичі чи знайомі з рушниками, термосами гарячих напоїв та обіймами. Щирість емоцій та задоволення на кадрах видно неозброєним оком.

Додамо, що на Водохреще купання стало однією з найпоширеніших традицій в Україні. Вважаються, що коли люди з головою пірнають в освячену воду у водоймі, вони "змивають з себе гріхи" та очищаються. Також цей обряд, за церковними звичаями, дарує людини здоров'я та благодать на цей рік.

Водночас для декого пірнання в ополонку в Україні просто гарна традиція, якої дотримуються і молоді люди.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі сміливці пірнали у воду на Водохреще у море.