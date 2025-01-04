Як виглядає найстаріша вулиця Києва та де її знайти (фото)

Столиця вміє дивувати сучасників

У Києві налічуються тисячі різних вулиць, але лише одиниці з них можуть похвалитися унікальними особливостями, які вигідно виділяють їх на тлі решти столичних локацій. Тут щодня проходять сотні та навіть тисячі людей, проте майже ніхто не здогадується у чому полягає неповторність цих провулків та вуличок.

Також мало хто знає про те, яка вулиця у столиці вважається найстарішою. Ви здивуєтеся, але її довжина становить майже 3 кілометри і вона існувала вже в 10 столітті.

Найстаріша вулиця столиці

Володимирська вулиця розташована в Шевченківському районі Києва, проходить із північного сходу на південний захід, від Андріївського узвозу та Десятинної вулиці до Короленківської вулиці. Вона пролягає історичними місцевостями столиці.

Вулиця Володимирська, що впирається в Софіївську площу, — це найдавніша вулиця Києва, яка існувала вже в X-XI століттях. До слова, приблизно в цей же час сучасна Володимирська вважалася основною вулицею міста.

У ті часи вулиця носила лаконічну назву "Міст" і вела від Золотих Воріт до Софії Київської. Під час навали татаро-монголів вулиця була зруйнована.

У 18-19 століттях вулиця знову забудовується. Вулицю формували частинами. Була Андріївська, починалася від Андріївського узвозу до Великої Житомирської. Далі Софійська, що йде від Житомирської до Софійської площі. І нарешті, Золота, що продовжується до Золотих воріт. Іншу частину вулиці називали Університетською. У середині 19-го століття вулицю було продовжено в бік долини річки Либідь.

У 1842 році будують Київський університет, зводять кам'яні будівлі, зводять будинок Старокиївської пожежної частини. Наприкінці 19 століття на вулиці з'являється газове, а потім і електричне освітлення, будують трамвайні колії.

Сучасного вигляду і протяжності вулиця набула 1901 року. У різний час тут жили письменник-сатирик Ярослав Гашек, поет Олександр Блок, співак і актор Олександр Вертинський.

Протяжність сучасної Володимирської вулиці становить 2,9 км. Станція метро на вулиці — "Золоті Ворота".

Саме на Володимирській розташовані найвідоміші історичні пам'ятки Києва: Національний Університет, Софійський Собор, Оперний театр, Золоті ворота та багато інших.

Сьогодні Володимирська вулиця вважається однією з головних туристичних вулиць Києва та його справжньою окрасою.

Цікаво, що саме вона претендує на статус найстарішої постійно населеної вулиці світу і найстарішої вулиці, що збереглася в Європі.

Нагадаємо, у Києві є провулок-"примара", який був зруйнований практично вщент, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.

Цей невеликий "закуток" з’явився у столиці далекого 1873 року і згодом змінив життя великого міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому. У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району на лівому березі Дніпра.