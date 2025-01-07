Как праздновали Крещение на Киевщине 100 лет назад и какие необычные были тогда обряды (фото)

Люди верили, что купание в проруби "смывает грехи" и очищает человека

Крещение, или Иордан, было важным праздником на Киевщине, который сопровождался многочисленными обрядами и обычаями. Люди купались в открытых водоемах, так как эту традицию верующие связывали с оздоровлением и духовным очищением от грехов.

Кроме этого, в прорубях купали больных детей, поскольку верили, что иорданская вода исцелит их. "Телеграф" и Telegram-канал "Киев, живая история" рассказывают о том, как на Киевщине сто лет назад праздновали Крещение.

Освящение воды и стрельба

После церковной службы верующие отправлялись к рекам для освящения воды. Священник трижды погружал крест в воду, после чего она считалась святой. Этот обряд часто сопровождался выстрелами в воздух, символизирующими очищение от нечистой силы.

Считается, что эта традиция восходит еще к козацким временам. Со временем этот обычай распространился за пределы Запорожской Сечи. Есть свидетельства, что в начале ХХ века в Киевской области во время крещения воды в воздух стреляли крестьяне, а в Киеве во время торжественной литургии на берегу Днепра устраивали артиллерийский салют.

Купание в проруби

Традиция купания в ледяной воде на Крещение существовала и 100 лет назад. Священник Михаил Зубрицкий вспоминал, что люди верили в оздоровительную и духовную силу такого купания: "Когда рано освятится на реке вода, моются люди и друляют одни других в воду; кто больше в воде искупается, тем здоровее будет".

Праздничные процессии и обряды

На Крещение устраивали торжественные процессии к водоемам. Впереди несли хоругви, пели песни, а молодежь держала голубей, которых выпускали во время освящения воды, символизируя Святого Духа.

Некоторые обряды включали вырезание креста изо льда, который обливали свекольным соком для придания красного цвета, и украшали его хвойными ветвями.

На освящение воды собиралась много верующих, которые шли к водоему торжественным ходом. Там священник после молитвы трижды опускал серебряный крест в воду, после чего она считалась освященной.

Изменения в традициях на протяжении времени

В советские времена религиозные праздники были под запретом, что повлияло на практику празднования Крещения. Однако даже тогда некоторые украинцы продолжали традицию купания в проруби, организовывая такие мероприятия неофициально.

Купание в проруби приобрело новую популярность уже во второй половине 1990-х. Сегодня же на Крещение купание стало одной из самых распространенных традиций в Украине. Считается, что когда люди с головой ныряют в освященную воду в водоеме, они "смывают с себя грехи" и очищаются. Также этот обряд по церковным обычаям дарит человеку здоровье и благодать на этот год.

В то же время для некоторых ныряние в прорубь в Украине просто хорошая традиция, которой придерживаются и молодые люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в 2025 году в Киеве отмечали Крещение Господне обрядом купания в проруби. Это третий и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла после Дня Святого Николая и Рождества.