Коли в Києві чекати дощів і снігу: прогноз погоди

З вівторка по четвер у столиці не передбачаються різкі зміни в погоді

Погода у Києві упродовж 21-23 січня очікується прохолодною, місцями мокрою та туманною. Сильних вітрів цими днями також не буде.

Денна температура перебуватиме в межах 0…+2 градусів, а вночі — -1…0 градусів. Про це свідчать дані Meteofor.

У вівторок, 21 січня, місто накрила хмарність. Вночі та вранці прогнозується туман. Опадів не буде. Денна температура зафіксується біля 0, а вночі були морози — -1 градус. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 7 м/с.

Наступного дня, 22 січня, небо також буде в полоні хмар. У другій половині доби очікується дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Протягом середи потужність вітру не сягне вище помірних 6 м/с.

У четвер, 23 січня, хмари також не покинуть місто. У першій половині доби містянам варто готуватись до дрібних дощів та сніжних зерен. Показники на термометрах у денний час показуватимуть +1 градус, а вночі — +2 градуси. Найсильніші вітри передбачаються вночі — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки ще протримається аномально тепла погода в Україні.