Без лютих морозів та снігу? Яким регіонам пощастить з погодою наприкінці січня

Синоптики очікують нові температурні рекорди

Перші дві декади січня в Україні виявилися аномально теплими, місцями у центрі та на півночі країни були встановлені нові рекорди тепла за весь період спостережень. Відповідно, сніговий покрив відсутній у всіх регіонах, за винятком Карпат, де зберігаються класичні зимові умови з великою кількістю снігу та невеликими морозами.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, найближчими днями, а також аж до кінця третьої декади, в Україні продовжиться період незвичайно теплої погоди. До 25 – 26 січня погода буде під впливом високого тиску та гребеня антициклону зі сходу.

В останній п'ятиденці місяця вітер матиме східний напрямок і дмухатиме з території Європи та північної частини Атлантичного океану. Отже, весь цей час переважатимуть температури повітря вище 0 °С, лише у північно-східній частині та в Карпатах прогнозуються невеликі морози. Активних циклонів та атмосферних фронтів не передбачається, тому небезпечних та стихійних явищ погоди до кінця місяця чекати не варто.

З 21 по 23 січня на більшій частині України очікується погода без істотних опадів. 24 січня через прихід слабковираженого атмосферного фронту з південного заходу, місцями у західних, південних та центральних областях очікуються невеликі опади у вигляді дощу мряки та мокрого снігу. З 25 по 27 січня включно прогнозується суха погода по всій країні з вищими температурними показниками. Під кінець місяця, 28 – 31 січня через циклон в Європі є велика ймовірність дощу та мокрого снігу, але температура сильно не зміниться і значно перевищуватиме кліматичну норму.

На карті зображена температурна аномалія, де темно-червоним кольором виділено область з найвищим відхиленням температури повітря від кліматичної норми (°С) за період 20 – 27 січня.

Розподіл температури повітря у цей час буде нерівномірним. Так, 21 – 23 січня у північних, центральних та східних регіонах, а також у Карпатах нічна температура становитиме -1…-6 °С, денна близько 0 °С. В решті регіонів країни вночі очікується -1…+4°С, у день +2…+7°С, на крайньому півдні та в Криму місцями до +9°С. З 24 січня завдяки надходженню з районів Балканського півострова та Середземного моря теплого та вологого повітря очікується підвищення температури вночі до -1…+5°С, удень до +3…+9°С. У південних областях, Криму, а також на Прикарпатті 26 – 28 січня стовпчики термометрів можуть сягнути +10…+15 °С у денний час.

Таким чином, середня температура повітря у третій декаді суттєво перевищить норму, а в окремих районах можливі нові рекорди тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода в Україні скоро зіпсується. Синоптики вже назвали області, де буде найнеприємніше.