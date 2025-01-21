Майже весна: чого чекати від погоди 21-23 січня

Погода буде зовсім не зимовою

До кінця січня погода в Україні буде аномально теплою, хоча періодично її псуватимуть опади. Втім, у період з 21 по 23 січня буде відносно сухо

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, у цей період у різних куточках нашої країни очікується дуже нерівномірний розподіл температур.

За його словами, з 21 по 23 січня в Карпатах, а також на півночі, в центрі та на сході вночі можна чекати від -1 до -6 градусів морозу вночі, тоді як вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0.

В решті країни варто чекати від -1 до +4 вночі та від +2 до +7 вдень. У Криму та деяких південних областях повітря може прогрітися до +9 градусів.

Тенденція до потепління зберігатиметься щонайменше до кінця місяця, а в останні дні січня можна буде побачити +10…+15 градусів вдень.

Подібну картину також показує прогноз Укргідрометцентру, хоч там і допускають випадання невеликих опадів 22 та 23 січня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода в Україні скоро зіпсується. Синоптики вже назвали області, де буде найнеприємніше.