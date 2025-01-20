"Мінусів" не чекати і на початку цього тижня? Синоптики розповіли про погоду в Києві

У столиці тиждень розпочнеться з хмарності, яку іноді супроводжуватимуть опади

Початок тижня, 20-21 січня, в Києві буде хмарним, прохолодним та місцями туманним. А вже 22 січня у місті очікується невелика мряка.

Денна температура упродовж понеділка-середи коливатиметься в коридорі +1…2 градусів, а нічна — 0…+1 градусів. Про це повідомили у Meteofor.

Протягом ночі та ранку понеділка, 20 січня, у місті триматиметься туман. Дощів чи снігу не передбачається. Вдень температура прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до 0. Найбільші пориви вітру прогнозуються вдень — помірні 6 м/с.

Вівторок, 21 січня, також принесе сильну хмарність. Опадів не очікується. Вдень та вночі стовпчики термометрів зафіксуються біля +1 градусу. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Наступного дня, 22 січня, триматиметься сильна хмарність, а у другій половині доби прогнозується невелика мряка. Температура у денний час прогріється до +2 градусів, а вночі охолоне до 0. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку середи — помірні 7 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що погода в Україні різко зміниться. Синоптики прогнозують, що деяким регіонам потрібно чекати на дощі та морози, і, відповідно, ожеледицю.