Сніг посеред квітня чекати і в Одесі? На коли прогнозують похолодання

Рекордно високі температури змінить сніг

У квітні Одеса може опинитися під снігом. Ці погодні умови, згідно з прогнозами, можуть призвести до незвичного для квітня похолодання на півдні України, тож слід бути готовими до різких змін температури та снігопадів вже в середині місяця.

Це підтверджує додаток Ventusky. Згідно з картою на 9 та 13 квітня, очікується похолодання, сніг і дощі на півдні України.

9 квітня 13 квітня

За прогнозами, вже 9 квітня снігопади охоплять Миколаїв та частково Одещину, а 13 квітня ці погодні умови можуть дійти й до самого обласного центру.

В Укргідрометцентрі наразі не підтверджують ці прогнози, оскільки на сьогодні в їхніх моделях вказана лише погода до 8 квітня, проте можливість такого розвитку подій є цілком реальною.

Відомо, що загалом по Україні в ці вихідні, починаючи з 5 квітня, синоптики прогнозують сніг та зниження температури.

Відтак, навіть у південних регіонах, де весна зазвичай настає раніше, холод може затриматися, а квітневі температури можуть різко знизитись. Варто бути готовими перемін погоди в цьому місяці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Рівному 4 квітня стовпчик термометра зафіксував майже рекордне тепло. Позначка на сонці сягнула аж +37 градусів вдень.