В Генштабі прокоментували російську брехню про Кривий Ріг: ворог не залишиться без покарання

Черговий воєнний злочин росіян демонструє, наскільки російський режим насправді "прагне" миру

Російські заяви про ракетний удар по "місцю проведення військової наради" у Кривому Розі – це чергова російська "високоточна" брехня. Окупанти цілеспрямовано вдарили по мирному населенню, вбивши 18 людей, серед яких було дев'ять дітей, відповідь не забариться.

Про це написав Генеральний штаб Збройних сил України. Там зазначили, що росіяни навмисно атакували житловий масив балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною – це було розраховано на те, щоб вбити якнайбільше людей.

"Росія знову поширює неправдиву інформацію. Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик. Загинули щонайменше 16 мирних українців, серед них шестеро — діти… Десятки людей зазнали поранень, частина з них у важкому стані", – сказано у повідомленні.

В ГШ ЗСУ додали, що черговий воєнний злочин росіян демонструє, наскільки російський режим насправді "прагне" миру. Генштаб пообіцяв, що росіяни обов'язково отримають відповідь на цю атаку.

"Ці скоєні воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя. Ворог обовʼязково відповість за скоєне", – зазначили військові.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин – вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Внаслідок удару загинуло щонайменше 18 людей, в тому числі дев'ять дітей. Також 56 осіб дістали поранень. На додаток до атаки ракетою, ворог ввечері влаштував масовану атаку безпілотниками, внаслідок якої також є жертви.

Зазначимо, вороги намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців". Вочевидь, російська пропаганда просто помножила на п'ять цифру цивільних, які загинули через атаку.