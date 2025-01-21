Когда в Киеве ждать дождей и снега: прогноз погоды

Со вторника по четверг в столице не предполагаются резкие изменения в погоде

Погода в Киеве на протяжении 21-23 января ожидается прохладной, местами мокрой и туманной. Сильных ветров в эти дни тоже не будет.

Дневная температура будет находиться в пределах 0…+2 градусов, а ночью — -1…0 градусов. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

Во вторник, 21 января, город накрыла облачность. Ночью и утром ожидается туман. Осадков не будет. Дневная температура зафиксируется около 0, а ночью были морозы -1 градус. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.

На следующий день, 22 января, небо также будет в плену облаков. Во второй половине суток ожидается мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до 0. В течение среды мощность ветра не достигнет выше умеренных 6 м/с.

В четверг, 23 января, облака также не покинут город. В первой половине суток горожанам стоит готовиться к мелким дождям и снежным зернам. Показатели на термометрах в дневное время будут показывать +1 градус, а ночью — +2 градуса. Самые сильные ветры предполагаются ночью — умеренные 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько еще продержится аномально теплая погода в Украине.