Аномально тепло, як в березні: чого чекати від погоди 21 січня

Упродовж тижня погодні умови в нашій країні визначатиме область високого тиску

Погода не перестає дивувати українців. Наприкінці січня стовпчики термометра показують рекордно високу температуру.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані з прогнозу синоптика Ігора Кібальчича. Він розповів, чого чекати від погоди у вівторок, 21 січня.

У вівторок, 21 січня, утримається погода без опадів в усіх областях нашої країни. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2, вдень +2…+7 градусів тепла.

За словами синоптика, упродовж наступного тижня погодні умови в нашій країні визначатиме область високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. На тлі переважання теплої повітряної маси температура повітря очікується аномально високою, особливо на півдні та заході країни.

Суттєвих опадів протягом вказаного періоду не очікується, лише зрідка у Криму та західних областях є ймовірність невеликих дощів. Загалом погодні умови відповідатимуть більше листопаду чи березню.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких областях зіпсується погода.