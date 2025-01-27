Температура не опуститься нижче +4 градусів: чого ще очікувати від погоди у Києві

Синоптики прогнозують, що у столиці буде тепло, попри сильну хмарність

Початок тижня, 27-29 січня, принесе у столицю хмарну, але теплу погоду. Місцями температура прогріється до +8 градусів вдень.

Цими днями сила вітру не перевищить свіжих 8 м/с. Про це йдеться в прогнозі Meteofor.

Упродовж понеділка, 27 січня, прогнозується суцільна хмарність, але дощів не буде. Денна температура виросте до +7 градусів, а вночі зафіксувалась біля +6 градусів. Сила вітру не перевищить свіжих 8 м/с.

Вівторок, 28 січня, також принесе сильну хмарність. Опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до +7 градусів, а вночі охолоне до +5 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — помірні 6-7 м/с.

В середині робочого тижня, 29 січня, змін в погоді також не очікується. Показники на термометрах у денний час сягнуть +8 градусів, а вночі впадуть до +5 градусів. Максимальна сила вітрів буде протягом ночі-обіду — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України температура повітря 28 січня сягне +16 градусів. Прогноз дав метеоролог Ігор Кібальчич.