В Україні потепліє до +13. Синоптики назвали дату та області, яким пощастить

Середня температура повітря у третій декаді січня суттєво перевищує норму

Січень в Україні виявився настільки теплим, що в Одесі зацвіли троянди, а завершення місяця взагалі відзначено аномальним теплом. Наступного тижня місцями повітря прогріється до +13 градусів.

За прогнозами Українського гідрометцентра, у вівторок, 28 січня, по всій Україні без опадів, мінлива хмарність, лише на Закарпатті можливий незначний дощ. Вночі синоптики прогнозують від 1- до +6 градусів. Вдень температура повітря буде весняною: від 4 до 13 градусів вище нуля. Найвищі показники — +13 прогнозуються у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській області. Трохи менше, 12 градусів із позначкою "плюс", буде у решті західних областей, на Одещині та в окупованому Криму.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич пояснив "Телеграфу", що до кінця січня в Україні триватиме період незвичайно теплої погоди. У останні п'ять днів місяця в країну прийде східний вітер з території Європи та північної частини Атлантичного океану. У цей час переважатиме плюсова температура повітря. Лише у північно-східній частині та в Карпатах прогнозуються невеликі морози. Середня температура повітря в Україні у третій декаді січня суттєво перевищить норму. В окремих районах навіть можливі нові температурні рекорди.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві у вихідні 25-26 січня. Повітря в столиці прогріється до +7 градусів.