Свято 27 січня: що не можна робити, аби не захворіти

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Сьогодні, 27 січня, згідно з новоюліанським календарем віряни вшановують перенесення мощей святого Івана Златоустого. Раніше у цей день згадували преподобну Ніну, покровительку Грузії.

Святий народився близько 347 року. Він присвятив себе допомозі нужденним та поширював віру в Ісуса Христа. Іван помер у 407 році через тривалу хворобу. У 438 році мощі Златоустого перенесли до Константинополя, таким було рішення імператора Феодосія II.

Мощі Івана розмістили в храмі Святого Миру. Коли віряни відкрили труну, то побачили, що тіло святого залишилося нетлінним. Невдовзі мощі Златоустого перенесли в церкву Святих Апостолів. У цей момент Іван з'явився перед християнами зі словами "Мир усім". Після цього багатьом вірянам вдалося одужати. З тих пір у християнському світі відзначають перенесення мощей святого Івана Златоустого.

Традиції та прикмети 27 січня

Цього дня віряни моляться до Івана Златоустого, щоб було легше навчатися та засвоювати новий матеріал. Також християни просять святого усунути зубний біль.

Якщо хмари рухаються по небі низько — буде холодно.

"Пітніють" вікна — чекайте тепло.

Побачили, що іній вкрив гілки — буде хороший урожай.

Червоний місяць є передвісником морозу.

Що не можна робити 27 січня

У цей день не радять мити голову, бо є ймовірність захворіти.

Якщо витрачатимете багато грошей на Івана Златоустого, чекайте фінансової скрути.

Дарувати та приймати подарунки у цей день небажано.

Іменини 27 січня

У цей день відзначають День ангела Дмитро, Іван, Петро.

Раніше "Телеграф" розповідав про всі дні, коли Віталій святкує День ангела. Зібрали різні дати у 2025 році.